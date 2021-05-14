Россия по указу Путина впервые объявила список недружественных стран

США и Чехия официально стали первыми недружественными странами для России / Reuters

Правительство РФ официально утвердило список недружественных для Москвы иностранных государств. В перечень таких стран включены США и Чехия. Распоряжение Кабмина принято во исполнение соответствующего указа российского президента Владимира Путина, подписанного 23 апреля.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - отмечается в распоряжении Кабмина, опубликованного в пятницу, 14 мая, на портале правовой информации.

Подчеркивается, к странам, которые попали в список – США и Чехии – будут применены ограничительные меры. Документ предполагает, что чешское государство сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 работников из числа российских граждан. Америка нанимать на работу граждан РФ не сможет.

Справка

Указ Путина о недружественных для России странах

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в рамках которого Москва собиралась предусмотреть применение мер против ряда "недружественных" для России государств. Путин предложил ограничить или запретить дипломатическим ведомствам таких стран нанимать на работу российских граждан. Глава Кремля поручил создать этот список правительству.

Конфликт Чехии и России

В апреле официальная Прага обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам военных складов в селе Врбетице, которые произошли в 2014 году. Чехия объявила в розыск двух граждан РФ – Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешское государство считает их российскими разведчиками.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

17 апреля чешские власти объявили о высылке 18 дипломатов РФ, которых Прага называет сотрудниками российских спецслужб. Согласно официальной позиции Чехии, к взрывам в Врбетице в 2014 году могут быть причастны "разведчики из России".

Отношения США и России