Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

В Кремле не исключают сценария проведения переговоров Путина и Байдена в виртуальном формате.
Формат встречи президента РФ Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом определят специалисты-эпидемиологи исходя из ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Она (встреча) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - цитирует спикера Кремля российское издание РБК.
При этом он также рассказал, что встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем прошла в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и рекомендациями специалистов.Читайте такжеБайден сделал заявление о встрече с Путиным
"Скажем так: режим предосторожности — он никуда не делся", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Байдена
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров он предупредил Путина о новых санкциях против России и предложил провести встречу на территории нейтрального государства в Европе.
- Спустя два дня, 15 апреля, Штаты ударили новыми санкциями по России. Ограничения распространились на 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лица. Также в Вашингтоне решили выдворить 10 российских дипломатов.
- Уже 16 апреля Россия ввела ответные санкции против США. Россияне внесли в "черный список" высокопоставленных американских чиновников, которым запретили въезд на территорию РФ.
- В МИД России также заявили, что ситуация с санкциями может негативно отразиться на перспективах проведения встречи Путина и Байдена.
- Позже советник президента США Джейк Салливан сказал, что встреча Байдена и Путина должна пройти летом 2021 года в Европе.
Автор: Андрей Ганжа