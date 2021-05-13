Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

Реальная встреча Путина и Байдена будет зависеть от ситуации с COVID-19, - Песков / Reuters

Формат встречи президента РФ Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом определят специалисты-эпидемиологи исходя из ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Она (встреча) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - цитирует спикера Кремля российское издание РБК.

При этом он также рассказал, что встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем прошла в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и рекомендациями специалистов.Читайте такжеБайден сделал заявление о встрече с Путиным

"Скажем так: режим предосторожности — он никуда не делся", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Байдена