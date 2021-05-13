УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

13 мая 2021, 15:33
Прослушать новость
Остановить

В Кремле не исключают сценария проведения переговоров Путина и Байдена в виртуальном формате.

Песков
Реальная встреча Путина и Байдена будет зависеть от ситуации с COVID-19, - Песков / Reuters

Формат встречи президента РФ Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом определят специалисты-эпидемиологи исходя из ситуации с пандемией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Она (встреча) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - цитирует спикера Кремля российское издание РБК.

При этом он также рассказал, что встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем прошла в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и рекомендациями специалистов.Читайте такжеБайден сделал заявление о встрече с Путиным

"Скажем так: режим предосторожности — он никуда не делся", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Байдена

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины КарольПоявилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины Кароль Симптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухолиСимптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухоли Ураза-байрам 2021: когда начинается и как празднуютУраза-байрам 2021: когда начинается и как празднуют В Украину идет индийский штамм. Так ли страшен черт, как его малюют?В Украину идет индийский штамм. Так ли страшен черт, как его малюют? Медведчук при Порошенко расслабился и "потерял берега"Медведчук при Порошенко расслабился и "потерял берега"

Последние новости

16:27
Полиция Николаева обнаружила тело пропавшего бизнесмена Олега Полякова
16:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
16:02
Голая Alyona Alyona вызвала фурор новой провокацией
15:56
Детская больница в Днепре превратится в медучреждение европейского уровня
15:53
Отрезавшая в Харькове своей дочери голову женщина держит в страхе родное село Видео
Реклама
15:34
Xiaomi представила беспроводные наушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro
15:33
Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков Видео
15:30
Дима Комаров показал все прелести "украинской Сахары" в новом выпуске тревел шоу
15:02
Катя Осадчая мастерски спрятала беременный животик под обольстительным нарядом
14:58
Авторы Life is Strange: True Colors продолжают знакомить игроков с героями будущей игры Видео
14:55
Витамин D2 и D3: в чем ключевая разница Видео
14:54
Эксперт назвал причину стремительного роста цены на железную руду
14:53
Без годовых тарифов цена кубометра газа для населения была бы 13 гривень - эксперт
14:47
Эксперт рассказал о планах металлургов кратно увеличить налоговые отчисления
14:45
Катастрофа под Чугуевом: найдена главная причина крушения Ан-26
14:44
В Кремле раскрыли планы по ситуации с поглощением Донбасса Видео
14:30
Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий Видео
14:19
Опубликованы новые пленки с участием "Медведчука" и "чиновника Путина" Видео
14:04
Опубликовано 30-минутное геймплейное видео ПК-версии игры Days Gone Видео
13:57
Суд над Медведчуком: появилось первое решение Видео
Реклама
13:53
К курортной Кирилловке наконец прокладывают качественную дорогу
13:43
Вся Украина оказалась в одной зоне карантина: главные ограничения Фото Видео
13:41
На суде над Медведчуком Рабинович показал всем "фак" на камеру Видео
13:34
На борту самолета из Турции во время драки одна украинка разбила голову другой Видео
13:32
Эксперт объяснил, как манипулирут вопросом о рентной ставке на добычу железной руды
13:14
Суд над Медведчуком по делу о госизмене: прямая трансляция
13:10
Илон Маск одним твитом обвалил курс биткоина на 17%
12:57
"Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье
12:23
Суд над Медведчуком: когда начнется, и что грозит куму Путина Видео
12:21
Кофе против похмелья: правда о том, помогает ли он Видео
12:17
Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах Видео
12:14
Зеленский поставил точку в вопросе запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси Видео
11:45
Врачи рассказали, когда вино становится опасным Видео
11:29
Руки дядюшки Сэма: чего ждать дальше от перепалки Израиля и Палестины мнение
11:26
Украину зальет дождями и прогреет до +28 Видео
11:07
Yuna 2021 - список всех победителей музыкальной премии Видео
10:58
В метро Киева попросили поднять тарифы на проезд до 21 грн Видео
10:39
Из-за неконтролируемого ввоза вагонов из РФ в Украине остановились 15 заводов - эксперт
10:33
Арестович посоветовал, как раз и навсегда решить языковой вопрос в Украине Видео
10:16
Когда принимать душ здоровее всего: врач поделился важными советами Видео
Реклама
10:02
Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ Видео
10:01
Почему Украина осталась без вакцины на самом деле мнение
09:55
Когда в Украине начнется четвертая волна COVID-19: врачи озвучили сроки Видео
09:50
Эксперты назвали наименьшее количество тренировок, которое все же дает результат Видео
09:48
Украина оказалась в топ-10 европейских стран по смертности от COVID-19 Видео
09:16
"Казанский стрелок" рассказал, как выжил родных из квартиры Видео
09:02
Встреча Зеленского и Путина: на Банковой раскрыли главные задачи саммита Видео
09:00
Много сахара: пять сигналов организма о том, что пора прекращать Видео
08:48
Что ждет Беларусь в случае убийства Лукашенко мнение
08:17
Гордон потроллил Порошенко из-за "путинского" иска Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять