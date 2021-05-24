СМИ узнали новые детали грядущей встречи Байдена и Путина

Встреча президентов Байдена и Путина может состояться в Швейцарии.
Саммит США и России, в рамках которого состоится встреча американского президента Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным, может пройти в Швейцарии. Ожидается, что переговоры состоятся в Женеве, причем в ближайшие две недели.
Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger, о точном времени и месте встречи Байдена и Путина на данный момент информации нет. Однако источники информируют, что она пройдет в Швейцарии в ближайшие две недели.
Американский телеканал NBC, ссылаясь на четыре источника в администрации президента США, также утверждает, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, состоится в Женеве.
Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации (президента США)", - написал в своем Twitter журналист телекомпании Джефф Беннет.Читайте такжеБайден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным
Встреча Байдена и Путина
- В ходе телефонного разговора 13 апреля президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин договорились провести переговоры по организации встречи в Европе с целью обсуждения отношений двух государств.
- США 15 апреля ударили санкциями по России, под которые попала деятельность 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Также Вашингтон выслал 10 американских дипломатов.
- Россия ввела ответные санкции против Штатов: Москва выслала американских дипломатов и запретила топ-чиновникам США въезд на территорию российского государства.
- При этом РФ внесла США в список недружественных государств. Американским дипломатическим ведомствам запретили нанимать на работу россиян.
- Несмотря на очередное ухудшение отношений США и России, стороны демонстрируют готовность к организации встречи Байдена и Путина. В частности, в Кремле заявили, что мероприятие может пройти в июне.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что переговоры Байдена и Путина могут состояться уже в ближайшие недели. Рассматривается вариант проведения мероприятия в Исландии.