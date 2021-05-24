СМИ узнали новые детали грядущей встречи Байдена и Путина

Байден и Путин могут провести переговоры в Женеве уже в июне - СМИ / Фото Reuters

Саммит США и России, в рамках которого состоится встреча американского президента Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным, может пройти в Швейцарии. Ожидается, что переговоры состоятся в Женеве, причем в ближайшие две недели.

Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger, о точном времени и месте встречи Байдена и Путина на данный момент информации нет. Однако источники информируют, что она пройдет в Швейцарии в ближайшие две недели.

Американский телеканал NBC, ссылаясь на четыре источника в администрации президента США, также утверждает, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, состоится в Женеве.

Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации (президента США)", - написал в своем Twitter журналист телекомпании Джефф Беннет.Читайте такжеБайден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным

Встреча Байдена и Путина