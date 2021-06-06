СМИ назвали новое место встречи Байдена и Путина и заявили о следе Китая

Переговоры Байдена и Путина могут состояться неподалеку от Берна - журналист / Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина может состояться не в Женеве, а в имении Lohn, которое находится неподалеку от Берна – столицы Швейцарии. Протоколом пока не предусмотрено в Женеве пространства для переговоров высшего уровня, а вилла Fleur d'eau для встречи не подходит, так как ею владеет Китай. Об этом пишет обозреватель газеты Tribune de Genève Ален Журдан.

Как рассказал журналист, в Женеве будет сложно найти место для переговоров США и России. Город пока не решил вопрос с обеспечением соответствующего пространства для проведения саммита двух государств.

"У швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня", - объяснил он.

Журналист добавил, что вилла Fleur d'eau в Женеве не подходит для встречи Байдена и Путина, так как особняком владеет Китай.

Журдан подчеркнул, что, по всей вероятности, переговоры лидеров США и России пройдут в имении Lohn, которое находится неподалеку от Берна – столицы Швейцарии.

Напомним, ранее швейцарские СМИ заявили, что на период проведения саммита Вашингтона и Москвы гражданская авиация и ВВС страны намерены закрыть воздушное пространство над Женевой в целях обеспечения безопасности.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации представителей Соединенных Штатов и России, по итогам которых стороны выпустили заявление о намерении продолжить дискуссию в рамках саммита Вашингтона и Москвы.

25 мая в Белом доме и в Кремле официально заявили о том, что встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что на встрече стороны намерены обсудить проблемы отношений РФ и США. Однако он также сказал, что Путин и Байден могут поговорить об Украине.

Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала, что Байден заявит Путину о поддержке Украины. Также лидеры двух государств обсудят Беларусь, ситуацию в сфере гражданской авиации, а также вопросы дальнейшего разоружения РФ и США.