Встреча Байдена и Путина: СМИ узнали о решении по воздушной блокаде в Швейцарии

В Женеве закроют воздушное пространство на период переговоров Байдена и Путина - СМИ / Reuters

Воздушное пространство над Женевой закроют на время проведения саммита США и России, в рамках которого пройдет встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Управление гражданской авиации Швейцарии совместно с Военно-воздушными силами страны прорабатывает детали реализации такого сценария.

Как сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag, небо над Женевой намерены "закрыть" 16 июня, когда пройдет саммит американского и российского государств, а также встреча Байдена и Путина. Детали обеспечения мер безопасности согласовываются на уровне гражданской авиации и ВВС Швейцарии.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

Подчеркивается, что в Федеральном управлении гражданской авиации Швейцарии BAZL отмечают тщательную подготовку к закрытию воздушного пространства над Женевой. Государство намерено предпринять меры безопасности, схожие с теми, которые принимаются накануне Всемирного экономического форума.

Встреча Байдена и Путина

24 мая прошли консультации США и РФ при участии советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. По итогам дискуссии стороны договорились продолжить переговоры в рамках саммита Вашингтона и Москвы.

На следующий день, 25 мая, в Белом доме и Кремле официально подтвердили проведение американо-российского саммита, в рамках которого пройдет встреча Байдена и Путина. Мероприятие состоится 16 июня в Женеве.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на встрече Байдена и Путина будут обсуждаться проблемы отношений России и США. При этом он допустил, что стороны обсудят и вопрос Украины.

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат рассказала о том, что Байден намерен заявить Путину о поддержке Украины, а также обсудить с главой РФ ситуацию в Беларуси, проблемы в сфере гражданской авиации и вопросы дальнейшего разоружения государств.