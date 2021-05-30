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Байден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

30 мая 2021, 19:23
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Байден намерен оказать давление на Путина в вопросе соблюдения прав человека.

Джо Байден
США не позволят Путину злоупотреблять нарушениями прав человека - Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден во время встречи в Женеве намерен заявить главе РФ Владимиру Путину о том, что Америка не позволит хозяину Кремля злоупотреблять нарушениями прав человека. Он намерен оказать давление на президента России по данному вопросу. Об этом глава американского государства заявил в своей речи на ежегодной службе в День поминовения в Мемориальном парке ветеранов в Делавере.

Как сообщает Reuters, Байден рассказал о намерении в ходе встречи с Путиным в Женеве оказать давление на главу РФ, чтобы он относился с уважением к правам человека.

"Через пару недель я проведу встречу с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать в ситуации с нарушением прав человека", - цитирует его немецкое информагентство.Читайте такжеДружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент США Джо Байден может предложить главе РФ Владимиру Путину сделку, в рамках которой Россия вернется на международную политическую арену в обмен на вывод войск с Донецкой и Луганской областей.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая состоялись консультации США и России перед американо-российским саммитом и встречей Байдена и Путина. В переговорах приняли участие помощник хозяина Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По итогам разговора стороны выпустили заявления с подтверждением встречи лидеров государств.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что саммит США и России, в рамках которого состоится встреча Байдена и Путина, пройдет 16 июня в Женеве. Переговорная повестка саммита на данный момент не оглашается.
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