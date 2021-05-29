Сделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией

Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс - дипломат / УНИАН

Американский президент Джо Байден в рамках встречи с главой РФ Владимиром Путиным может предложить России возвращение на мировую политическую арену в обмен на вывод войск с Донбасса. При этом помириться могут и Киев с Москвой. Такой сценарий возможен в том случае, если россияне вернут Украине Крым и Донбасс, а также примут комплекс мер, направленных на примирение сторон, включая выплаты репараций и извинения за зверства. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В интервью Berliner Zeitung он рассказал о том, что Байден на переговорах с Путиным может предложить компромиссный вариант для Москвы. В таком случае РФ должна вывести войска с Донбасса.

"Русские хотят, чтобы их уважали, они хотят, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену, и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса ",- считает Мельник.

Впрочем, по его словам, если ситуацию с Донбассом можно решить, то вопрос Крыма остается открытым. Оккупация полуострова стала историческим прецедентом, а на данный момент нет международного процесса, на базе которого должна решаться проблема. Инструментом разрешения конфликта по Крыму должна стать Крымская платформа, саммит которой состоится 23 августа.

"Сложность заключается в том, что в отличие от Нормандского формата до сих пор не существует другого международного переговорного процесса по возвращению Крыма. Для нас и всего мирового сообщества Крым остается украинской территорией, для Путина -"русским". Ни одно государство никогда не признает эту попытку аннексии. Украина призывает к деоккупации полуострова. Никаких "если" никаких - "но". И для достижения этой цели нам нужен дипломатический инструмент", - объяснил дипломат.Читайте такжеСМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе

Также он добавил, что несмотря на сложность всех процессов, примирение Украины и России возможно. Однако в таком случае Москва должна полностью признать свою ответственность за российско-украинский военный конфликт.

"Во-первых, Россия должна исчезнуть из Донбасса и также вернуть Крым. Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить опустошенные районы, заплатить репарации миллионам украинских жертв и официально извиниться за все зверства. Это отправная точка для всех последующих шагов на пути к примирению. Война является все еще открытой раной, которая кровоточит. Ключ к миру все еще находится в руках Путина",- подчеркнул Андрей Мельник.

Переговоры Украины и России