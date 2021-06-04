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В Кремле сделали заявление о переговорах Путина и Байдена по Украине

4 июня 2021, 14:44
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Лидеры США и России примут участие в дискуссии в двух форматах, сказал Дмитрий Песков.

Песков
Путин и Байден могут обсудить вопросы Украины - Песков / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и хозяин Белого дома Джо Байден на американо-российском саммите могут обсудить вопрос Украины. Четкой переговорной повестки не будет, однако известно, что в первую очередь стороны намерены поговорить об отношениях Москвы и Вашингтона. Диалог Путина и Байдена пройдет в форматах с глазу на глаз и при участии делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля допустил, что стороны могут обсудить вопрос украинского государства.

"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться", - рассказал Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря российского президента, Москва готова говорить с Вашингтоном и по ситуации в Беларуси, если американцы поднимут эту тему. Однако существенную часть переговоров займет обсуждение вопроса американо-российских отношений.

"Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить", - отметил он.

Также спикер главы РФ добавил, что Путин и Байден проведут переговоры в двух форматах – с глазу на глаз и при участии делегаций.

"Но в какой пропорции - пока это все согласовывается", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков рассказал, о чем еще будут говорить Путин и Байден в Женеве

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что Джо Байден на саммите в Женеве может предложить сделку Владимиру Путину. Россию могут вернуть на мировую политическую арену, однако в таком случае Москва должна дать гарантии вывода войск с Донбасса.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации США и России перед саммитом двух государств в Женеве и встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По итогам дискуссии стороны подтвердили намерение провести соответствующее мероприятие и опубликовали заявления.

25 мая в Белом доме и Кремле сделали официальные заявления о том, что американо-российский саммит состоится 16 июня в Женеве.

2 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что в ходе переговоров Байден и Путин намерены обсудить ситуацию в области кибербезопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что Байден планирует поговорить с Путиным о хакерских атаках. Она не исключила сценария применения США новых мер против России по причине кибератаки на компанию JBS.

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