Песков рассказал, о чем еще будут говорить Путин и Байден в Женеве

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина будут обсуждать тему киберпреступности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня", ‒ сказал он.

Песков подчеркнул, что сейчас РФ и США не сотрудничают в сфере кибербезопасности.

"Пока ничего не изменилось. Пока преждевременно об этом говорить. Когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, в сфере информационной безопасности, то самое сотрудничество, к которому призывал президент Путин, тогда и изменится. Но пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно", ‒ сказал он.

По словам заместителя руководителя МИД РФ Сергея Рябкова, по итогам саммита может быть принят совместный документ.

"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретном", ‒ сказал он.

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