Песков рассказал, о чем еще будут говорить Путин и Байден в Женеве

По итогам саммита Путина и Байдена может быть принят совместный документ. Об этом недвусмысленно заявил заместитель руководителя МИД РФ Сергея Рябкова.
На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина будут обсуждать тему киберпреступности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня", ‒ сказал он.
Песков подчеркнул, что сейчас РФ и США не сотрудничают в сфере кибербезопасности.
"Пока ничего не изменилось. Пока преждевременно об этом говорить. Когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, в сфере информационной безопасности, то самое сотрудничество, к которому призывал президент Путин, тогда и изменится. Но пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно", ‒ сказал он.
По словам заместителя руководителя МИД РФ Сергея Рябкова, по итогам саммита может быть принят совместный документ.
"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретном", ‒ сказал он.
Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях
Встреча Байдена с Путиным - о чем сообщалось ранее:
- Состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Стороны провели консультации, по итогу которых государства выпустили заявления, подтверждающие намерения провести американо-российский саммит, который включает встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным.
- Позже журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщили о том, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве.
- В Белом доме и Кремле сделали официальные заявления, согласно которым саммит США и России пройдет 16 июня в Женеве.