В США объяснили потакание Байдена Путину и упомянули Украину

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

На встрече президентов Джо Байдена с Владимиром Путиным одной из тем обсуждения станет поддержка, которую РФ оказывает Александру Лукашенко, заявил член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

"Инцидент с самолетом был полностью спланирован заранее – возможно, Путиным и его спецслужбами вместе с Лукашенко. Об этом может говорить тот факт, что на борту самолета находились сотрудники российской разведки. Думаю, они были частью этой операции. Если это так, то Россия и Путин являются соучастниками угона самолета" – подчеркнул он в комментарии Голосу Америки.

Одновременно, Маккол охарактеризовал нынешнее состояние дипломатии между Россией и Соединенными Штатами как, "быть может, одно из наиболее напряженных" за всю историю. Он также считает, что послабления Кремлю в отношении проекта Северный поток-2 могут угрожать национальной безопасности США.

В то же время он раскритиковал попустительскую позицию Байдена по отношению к Путину.

"Байден, как мне кажется, в данном случае только сотрясает воздух: он выступает с громкими заявлениями о Путине, но при этом, похоже, предоставляет ему все, что тот пожелает, будь то соглашение по договору СНВ-3 или финансовые послабления проекту путинского трубопровода, который не отвечает интересам нашей национальной безопасности. К тому же, Северный поток-2 проложен в обход Украины и является для нее бельмом на глазу, поскольку россияне вторглись в Крым и сейчас занимают часть украинских территорий. Все это укрепляет позиции Путина, подстегивает его и заодно обогащает, поскольку самое главное для него – доходы от продажи энергоносителей. На этом держится его экономика, а проект Северный поток-2 позволит ему добиться существенного роста экономики" – добавил Маккол.

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