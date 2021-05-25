CNN объявил дату и место встречи Байдена и Путина

Вашингтон и Москва окончательно согласовывают вопросы по проведению американо-российского саммита.
Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным пройдет 15-16 июня в Женеве. Белый дом и Кремль на этой неделе проводят окончательное согласование вопроса по подготовке к саммиту Вашингтона и Москвы. Мероприятие должно состояться по возвращению Байдена с первой международной поездки с момента вступления в должность.
Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, Вашингтон и Москва на этой неделе должны завершить согласование вопросов по встрече Байдена и Путина. Встреча должна пройти в Женеве 15-16 июня, именно этот город стал последним претендентом на роль места для проведения саммита.
Также указано, что мероприятие должно состояться после того, как завершится первая международная поездка Джо Байдена с момента его вступления на президентский пост.
Читайте такжеВ Кремле сделали заявление по срокам и месте встречи Байдена и ПутинаНапомним, 24 мая прошла встреча советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, по итогам которой были опубликованы заявления двух сторон о том, что встреча была важным этапом подготовки к саммиту лидеров двух государств. Детали будущей встречи Байдена и Путина, связанные со сроками и местом проведения мероприятия, обещали обнародовать позже.
Встреча Байдена и Путина
- Американский президент Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились обсудить возможность проведения встречи в Европе для переговоров по вопросам американо-российских отношений.
- В Кремле заявляли, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшем будущем. Помощник главы РФ Юрий Ушаков прогнозировал переговоры на июнь.
- Отношения США и России после разговора лидеров государств ухудшились: Вашингтон и Москва обменялись новыми санкциями, а РФ включила Соединенные Штаты в список недружественных государств. Однако это не отразилось на планах по продолжению дискуссии об организации переговоров Байдена и Путина.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что переговоры Байдена и Путина могут состояться в ближайшие недели. Американский высокопоставленный чиновник не исключал, что они могут пройти в Исландии.
- Швейцарская газета Tages-Anzeiger и американский телеканал NBC в понедельник, 24 мая, со ссылкой на свои источники заявили, что встреча Байдена и Путина может состояться в Женеве в ближайшие две недели.