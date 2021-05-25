CNN объявил дату и место встречи Байдена и Путина

Джо Байден проведет встречу с Путиным 15-16 июня в Женеве - CNN / Фото Reuters

Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным пройдет 15-16 июня в Женеве. Белый дом и Кремль на этой неделе проводят окончательное согласование вопроса по подготовке к саммиту Вашингтона и Москвы. Мероприятие должно состояться по возвращению Байдена с первой международной поездки с момента вступления в должность.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, Вашингтон и Москва на этой неделе должны завершить согласование вопросов по встрече Байдена и Путина. Встреча должна пройти в Женеве 15-16 июня, именно этот город стал последним претендентом на роль места для проведения саммита.

Также указано, что мероприятие должно состояться после того, как завершится первая международная поездка Джо Байдена с момента его вступления на президентский пост.

Читайте такжеВ Кремле сделали заявление по срокам и месте встречи Байдена и ПутинаНапомним, 24 мая прошла встреча советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, по итогам которой были опубликованы заявления двух сторон о том, что встреча была важным этапом подготовки к саммиту лидеров двух государств. Детали будущей встречи Байдена и Путина, связанные со сроками и местом проведения мероприятия, обещали обнародовать позже.

Встреча Байдена и Путина