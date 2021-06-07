Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским

Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.
Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится 7 июня.
Об этом сообщает Telegram-канал Лещенко ТУТ со ссылкой на собственные источники.
"Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник 7 июня ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.
Эту информацию подтвердил и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - рассказал Подоляк, передает РБК-Украина.
Подоляк отметил, что прежде всего, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".
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Как сообщают СМИ, президенты также могут обговаривать Северный поток-2 и вопросы НАТО.
Также у Украины есть предложения и собственное видение защиты интересов и своей ГТС.
Отметим, сегодня стало известно, что Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства Нафтогаза.
"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", - сообщает портал Axios.
Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.