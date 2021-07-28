Крах режима Путина и проблема ядерного оружия: в США заявили об опасности удара санкциями по России

У Байдена говорят, что серьезные санкции против России могут обернуться проблемами для Запада - СМИ / Reuters

Администрация хозяина Белого дома Джо Байдена предпочитает не вводить санкции против президента России Владимира Путина и его окружения. Ситуация уже показала, что такие ограничения не приводят к серьезным результатам и только усиливают зависимость российских олигархов от Кремля. Санкции против Москвы по инерции могут нанести сокрушающий удар по европейской, а после и по американской экономике. В крайнем случае, действия, направленные на крушение режима Путина в России, могут привести к попаданию ядерного оружия не в те руки. Американские чиновники, которые помнят годы Холодной войны, предупреждают об опасности такого сценария.

Об этом говорится в материале, опубликованном американским изданием Politico. Автор статьи рассуждает о том, почему США не применяют экономические санкции против Путина и его окружения с целью принуждения России к миру.

Читайте такжеКрах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за РоссииСобеседники издания в Белом доме утверждают, что в администрации Байдена избегают санкций против Путина и его окружения. Советники президента Штатов не уверены в эффективности таких действий. Ограничения против российских олигархов лишь усилят их зависимость от Кремля, о чем свидетельствуют результаты санкций, запущенных при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Кроме того, США хотят дать России время на исправления ситуации и сохранить рычаги давления на Москву.

Однако, по мнению чиновников из администрации Трампа, санкции против окружения Путина могут привести к ответным мерам. Даже действия, которые лишь частично подорвут базу его власти, приведут к нанесению серьезного ущерба экономике не только России, но и Европы с США.

Более того, действия, направленные на крушение режима Путина в России, могут привести к серьезной дестабилизации политического порядка с непредсказуемыми последствиями в виде попадания российского ядерного оружия "не в те руки".

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"Если довести до крайности, действия, которые могут привести к падению (режима, - ред.) Путина, могут оказаться еще более дестабилизирующими и непредсказуемыми. Официальные лица США, помня о хаосе эпохи после холодной войны, не забывают, что огромный ядерный арсенал России может попасть не в те руки", - подчеркивает издание Politico, напоминая, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального передал Вашингтону список из 35 приближенных к Путину лиц, активы которых, как считают активисты организации, следует заморозить.

Санкции США против окружения Путина

Организация Алексея Навального, которому суд в Москве 2 февраля заменил условный срок на реальные 2,8 лет колонии по делу компании Ив Роше, за день до вердикта суда призывала к введению персональных санкций против окружения президента РФ Путина.

В частности, Фонд борьбы с коррупцией обратился с просьбой к президенту США Джо Байдену запустить санкции против окружения хозяина Кремля Владимира Путина после ареста Навального. Список включал 35 лиц, среди них пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава пропагандистского холдинга RT Маргарита Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и российский олигарх Роман Абрамович.

В Госдуме РФ в ответ заявили, что США после событий, связанных со штурмом Капитолия, "хорошо подумают" перед тем, как вводить санкции против России по рекомендации Фонда борьбы с коррупцией.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что такая просьба отчетливо показывает, что ФБН Навального является иностранным агентом.