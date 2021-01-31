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Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США

31 января 2021, 13:37
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В Единой России сомневаются, что США введут новые санкции против России.

Государственная Дума, Госдума
В Госдуме напомнили США о попытке штурма Капитолия / Reuters

Соединенные Штаты Америки после ситуации с попыткой штурма Капитолия основательно подумают перед тем, как вводить новые санкции в отношении России по просьбе Фонда борьбы с коррупцией из-за ареста Алексея Навального.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Госдуме Адальби Шхагошев в воскресенье, 31 января.

"Первый зампред фракции ЕР Шхагошев считает, что США после истории со штурмом Конгресса хорошо подумают, прежде чем по просьбе ФБК вводить санкции", - цитирует парламентария источник.

Напомним, организация Фонд борьбы с коррупцией обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести новые санкции против окружения Путина после ареста оппозиционера Алексея Навального. В список вошли 35 лиц, среди которых оказались спикер Кремля Дмитрий Песков, глава пропагандистского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян, градоначальник Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и проживаючий в Лондоне российский олигарх Роман Абрамович.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 1000 задержанных

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