Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США

В Единой России сомневаются, что США введут новые санкции против России.
Соединенные Штаты Америки после ситуации с попыткой штурма Капитолия основательно подумают перед тем, как вводить новые санкции в отношении России по просьбе Фонда борьбы с коррупцией из-за ареста Алексея Навального.
Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Госдуме Адальби Шхагошев в воскресенье, 31 января.
"Первый зампред фракции ЕР Шхагошев считает, что США после истории со штурмом Конгресса хорошо подумают, прежде чем по просьбе ФБК вводить санкции", - цитирует парламентария источник.
Напомним, организация Фонд борьбы с коррупцией обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести новые санкции против окружения Путина после ареста оппозиционера Алексея Навального. В список вошли 35 лиц, среди которых оказались спикер Кремля Дмитрий Песков, глава пропагандистского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян, градоначальник Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и проживаючий в Лондоне российский олигарх Роман Абрамович.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 1000 задержанных
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- Российский оппозиционер Алексей Навальный 18 января был арестован Химкинским судом на 30 суток. За день до этого политика задержали в аэропорту Шереметьево в Москве, куда он прибыл по возвращении из Германии, где проходил лечение из-за отравления химическим веществом Новичок.
- В воскресенье, 31 января, по всей территории России проходят новые митинги в поддержку Алексея Навального. Акции начались с самого утра на Дальнем Востоке. Задержаны уже более 1000 человек.