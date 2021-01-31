Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену

Под новые санкции США может попасть российский олигарх, владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович.
В Фонде борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести ряд новых ограничений против окружения главы РФ Владимира Путина. В список входят 35 высокопоставленных лиц, которых связывают с правящим режимом России. Среди них – спикер Кремля Дмитрий Песков, олигарх Роман Абрамович, журналистка Маргарита Симоньян и мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщает CNN, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что письмо с просьбой о санкциях против 35 лиц, связанных с режимом Кремля, намерены направить властям ЕС и Великобритании.
Он утверждает, что лиц из списка можно разделить по группам: к первой относятся близкие друзья и "кошельки" Путина, которые должны хранить деньги президента и его окружения. Вторая группа включает чиновников российского правительства, причастных к подавлению протестных акций. Третья – это силовики, непосредственно участвующие в преследовании Алексея Навального.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, сотни задержанных
Как подчеркивает издание, в Белом доме уже получили письма от Фонда борьбы с коррупцией. В списке представлены пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава пропагандистского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян.
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- Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. За день до этого его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прибытия в Москву из Германии, где он проходил реабилитацию в результате отравления химическим веществом Новичок.
- В России 23 января состоялись масштабные протесты в поддержку Навального, которые сопровождались столкновениями силовиков с активистами.
- По результатам протестных акций в РФ были задержаны более 3 тысяч человек.
- В воскресенье, 31 января, в России начались новые акции протеста в поддержку Алексея Навального. Акции стартовали с самого утра на Дальнем Востоке. Уже задержаны 878 человек.