Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену

У Навального просят США ввести санкции против 35 лиц, которые связывают с властями России / Фото Reuters

В Фонде борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести ряд новых ограничений против окружения главы РФ Владимира Путина. В список входят 35 высокопоставленных лиц, которых связывают с правящим режимом России. Среди них – спикер Кремля Дмитрий Песков, олигарх Роман Абрамович, журналистка Маргарита Симоньян и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает CNN, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что письмо с просьбой о санкциях против 35 лиц, связанных с режимом Кремля, намерены направить властям ЕС и Великобритании.

Он утверждает, что лиц из списка можно разделить по группам: к первой относятся близкие друзья и "кошельки" Путина, которые должны хранить деньги президента и его окружения. Вторая группа включает чиновников российского правительства, причастных к подавлению протестных акций. Третья – это силовики, непосредственно участвующие в преследовании Алексея Навального.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, сотни задержанных

Как подчеркивает издание, в Белом доме уже получили письма от Фонда борьбы с коррупцией. В списке представлены пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава пропагандистского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян.

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