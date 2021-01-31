УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену

31 января 2021, 11:57
Прослушать новость
Остановить

Под новые санкции США может попасть российский олигарх, владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович.

Джо Байден
У Навального просят США ввести санкции против 35 лиц, которые связывают с властями России / Фото Reuters

В Фонде борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести ряд новых ограничений против окружения главы РФ Владимира Путина. В список входят 35 высокопоставленных лиц, которых связывают с правящим режимом России. Среди них – спикер Кремля Дмитрий Песков, олигарх Роман Абрамович, журналистка Маргарита Симоньян и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает CNN, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что письмо с просьбой о санкциях против 35 лиц, связанных с режимом Кремля, намерены направить властям ЕС и Великобритании.

Он утверждает, что лиц из списка можно разделить по группам: к первой относятся близкие друзья и "кошельки" Путина, которые должны хранить деньги президента и его окружения. Вторая группа включает чиновников российского правительства, причастных к подавлению протестных акций. Третья – это силовики, непосредственно участвующие в преследовании Алексея Навального.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, сотни задержанных

Как подчеркивает издание, в Белом доме уже получили письма от Фонда борьбы с коррупцией. В списке представлены пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава пропагандистского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян.

Россия новости

новости России новости США Джо Байден Алексей Навальный протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанныеВ России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по УкраинеПоследний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогнозКогда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз
Следующий материал

Последние новости

11:58
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 800 задержанных
11:57
Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену Видео
11:56
Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального
11:36
Запад готовится делить наворованные богатства Путина мнение
11:03
Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь Видео
Реклама
10:45
В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" мнение
10:44
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
10:14
Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Видео
09:49
Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом Видео
09:36
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
09:22
Украину продолжит засыпать снегом: каким регионам грозят удары стихии Видео
09:16
История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль мнение
08:39
Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины Видео
08:14
Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения Видео
08:00
Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись Видео
07:37
В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Видео
07:04
Почему ЕС не смог интегрировать Украину мнение
06:26
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
05:49
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса Видео
05:02
"Не вздумайте брать билеты на эти даты": назван самый катастрофический период февраля Видео
Реклама
04:30
Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз Видео
04:04
Исполнитель главной роли больше не сыграет Соника
03:12
В поисках счастья: самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
02:40
Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС Видео
02:02
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну Видео
01:30
Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией Видео
00:59
"Страшнее, чем коронавирус": внучка Хрущева назвала главную проблему Путина в России Видео
30 января, суббота
23:56
За сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
23:26
Индексация пенсий: кому из украинцев положены доплаты
23:03
Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ Видео
22:39
"Легенда Опишни": ушел из жизни самый старший гончар Украины
22:22
В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс Видео
22:20
Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов Видео
22:05
Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться Видео
21:39
СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу Видео
21:32
Россия якобы передала оккупантам Донбасса вакцину Спутник V Видео
20:56
Украинских моряков освободили из пиратского плена
20:50
Врач объяснил, почему старт вакцинации от COVID-19 в Украине обернется потрясениями Видео
20:46
В Украине новые бунты: где перекрывают трассы из-за роста тарифов Видео
20:24
"Превратил жизнь в ад": женщина поведала о насилии в отношении дочери, полиция не реагирует
Реклама
20:02
Слепаков пожаловался на угрозы "адептов России будущего" и получил жесткий отпор Видео
20:00
Маневры вблизи границ Украины: эксперт заявил о новой угрозе из оккупированного Крыма Видео
19:59
В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить Видео
19:38
"Ад в больнице": в Киеве вспыхнул скандал из-за условий для пациентов с COVID-19 Видео
19:04
Во Львове коронавирус лечат спиртом - пациент поведал о последствиях Видео
18:55
Новые протесты из-за Навального: в РФ власти "закручивают гайки" Видео
18:36
Стало известно о планах США по вопросам Крыма и Донбасса Видео
18:30
Медик описал симптомы легкой формы коронавируса Видео
18:12
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:04
"Разрушены стены, выбиты стекла": в Каменском прогремел мощный взрыв
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять