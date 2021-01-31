"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 800 задержанных

Россию охватила волна протестов против Путина, сотни задержанных / скриншот из видео

Протесты в России 31 января начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание. Люди несмотря на лютые морозы – в некоторых регионах около -50 градусов – вышли на улицы в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против Владимира Путина с лозунгами "Долой царя".

Как сообщает ОВД-Инфо, по всей России уже задержаны 878 человек. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом. В Москве и в Санкт Петербурге митинги начнутся в полдень.

Отметим, российские власти объявили все митинги 31 января незаконными. Поэтому на улицы всех городов вышли правоохранители, они не стесняясь пакуют людей в автозаки и даже избивают их.

Как сообщает Telegram-канал Протестная Россия, в Уфе правоохранители волокли пенсионерку за руки и ноги.

Центр Москвы полностью перекрыт. Оцеплены все прилегающие улицы. Силовики разворачивают таксистов и пешеходов. Люди собираются у станций метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Там уже тоже начались жесткие задержания.

Чуть позже стало известно, что по требованию полиции на вход и выход закрыты станции "Сухаревская" и "Красные ворота", поезда проезжают эти станции без остановок.

Люди собираются возле метро Красные ворота, Москва / t.me/pr_russia

Возле метро "Сухаревская" собралось много людей несмотря на то, что сама станция закрыта.

В Санкт-Петербурге Невский перекрыт. Новое место встречи митингующих на Пионерской площади у ТЮЗА. Протестующие в Петербурге скандируют "Россия будет свободной".

В Челябинске несмотря на задержания, собралось очень много народу. Скандируют: "Путин—вор!"

Также в соцсетях появилось видео, как в Челябинске силовики лупят дубинками протестующих.

Тем временем в Екатеринбурге силовики заставили протестующих отступать по льду.

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Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.

Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.

23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.