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"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 800 задержанных

31 января 2021, 11:58

В многих российских городах люди вышли на улицы в поддержку оппозиционера Навального и против "воровской власти".

протесты в России
Россию охватила волна протестов против Путина, сотни задержанных / скриншот из видео

Протесты в России 31 января начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание. Люди несмотря на лютые морозы – в некоторых регионах около -50 градусов – вышли на улицы в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против Владимира Путина с лозунгами "Долой царя".

Как сообщает ОВД-Инфо, по всей России уже задержаны 878 человек. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом. В Москве и в Санкт Петербурге митинги начнутся в полдень.

Отметим, российские власти объявили все митинги 31 января незаконными. Поэтому на улицы всех городов вышли правоохранители, они не стесняясь пакуют людей в автозаки и даже избивают их.

Как сообщает Telegram-канал Протестная Россия, в Уфе правоохранители волокли пенсионерку за руки и ноги.

Центр Москвы полностью перекрыт. Оцеплены все прилегающие улицы. Силовики разворачивают таксистов и пешеходов. Люди собираются у станций метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Там уже тоже начались жесткие задержания.

Чуть позже стало известно, что по требованию полиции на вход и выход закрыты станции "Сухаревская" и "Красные ворота", поезда проезжают эти станции без остановок.

Люди собираются возле метро Красные ворота, Москва / t.me/pr_russia

Возле метро "Сухаревская" собралось много людей несмотря на то, что сама станция закрыта.

В Санкт-Петербурге Невский перекрыт. Новое место встречи митингующих на Пионерской площади у ТЮЗА. Протестующие в Петербурге скандируют "Россия будет свободной".

В Челябинске несмотря на задержания, собралось очень много народу. Скандируют: "Путин—вор!"

Также в соцсетях появилось видео, как в Челябинске силовики лупят дубинками протестующих.

Тем временем в Екатеринбурге силовики заставили протестующих отступать по льду.

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Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России
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