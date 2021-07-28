Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

Леонид Кравчук находится на аппарате ИВЛ / УНИАН

Состояние здоровья Леонида Кравчука - первого президента Украины и главы делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу - ухудшилось. 87-летний политик уже месяц подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и не может дышать самостоятельно.

При этом родственники экс-президента запретили врачам комментировать состояние его здоровья, передает ТСН.

Леонид Кравчук после сложнейшей операции на сердце находится в реанимации Института сердца Минздрава Украины в Киеве.

"Первый президент Украины, председатель ТКГ на данный момент не может самостоятельно дышать", – выяснили журналисты.

Реклама

Четыре года назад, в мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце. После нее политик шутил: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".

Как сообщал Главред, Леонида Кравчука прооперировали еще 29 июня. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции.

О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.