Кравчук почти месяц находится в реанимации и подключен к ИВЛ - СМИ

Кравчук в реанимации / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук еще с конца июня находится в реанимации, после того, как ему сделали операцию на сердце.

Как сообщает 24 канал, Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Политика прооперировали еще 29 июня.

Как сообщал представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, Кравчуку в июне сделали плановую операцию на сердце. Но по его данным, она прошла без побочных проблем.

Пока других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

Как сообщали врачи, они запретили Кравчуку любые нагрузки.

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Отметим, первый президент Украины уже не впервые обращается к хирургу. В 2017 году ему делали стентирование сердца.

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Напомним, в июне стало известно, что 87-летний Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции.

В Офисе президента ранее заявляли, что пока не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ.