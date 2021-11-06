В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

В Грузии проходит акция в поддержку Саакашвили / twitter.com/jelger

Возле СИЗО в Рустави в Грузии, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили, проходит акция в его поддержку. Протестующие выдвинули властям ультиматум и разбивают палатки, пишет Рустави-2.

На акции лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. В противном случае на понедельник будет объявлен большой митинг в поддержку экс-президента.

"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", - сказал он.

Участники акции начали устанавливать палатки возле руставской тюрьмы. Они собираются ночевать в них до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагают власти.

По данным телеканала, в акции участвуют несколько сотен человек. Во время митинга одному из протестующих стало плохо. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая помощь. Причина его смерти пока не известна.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.