УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

6 ноября 2021, 21:25

Участники акции начали устанавливать палатки возле руставской тюрьмы. Они собираются ночевать в них.

В Грузии проходит акция в поддержку Саакашвили / twitter.com/jelger

Возле СИЗО в Рустави в Грузии, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили, проходит акция в его поддержку. Протестующие выдвинули властям ультиматум и разбивают палатки, пишет Рустави-2.

На акции лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. В противном случае на понедельник будет объявлен большой митинг в поддержку экс-президента.

"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", - сказал он.

Участники акции начали устанавливать палатки возле руставской тюрьмы. Они собираются ночевать в них до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагают власти.

По данным телеканала, в акции участвуют несколько сотен человек. Во время митинга одному из протестующих стало плохо. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая помощь. Причина его смерти пока не известна.

Реклама

Читайте такжеСаакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат

Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.

viber
СИЗО акция протеста Михаил Саакашвили новости Грузии
Сейчас вы просматриваете новость «В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищетуНикогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищету Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег Температура до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезньТемпература до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезнь Россия рискует пойти на самоубийство, нападая на УкраинуРоссия рискует пойти на самоубийство, нападая на Украину Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкцияКак сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция
21:56

"Тела вырезали из авто": выяснились подробности кровавой аварии на Николаевщине

21:47

Украине грозит зима без газа: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

21:25

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

21:03

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВидео

20:58

Избил россиянина на ринге: украинец Захареев стал чемпионом мира по боксуВидео

Реклама
20:41

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19Видео

20:38

На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

20:10

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

19:53

В США призвали предоставить Украине оружие из-за агрессии РФ

19:47

Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршруткиВидео

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

18:50

В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

18:27

Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

18:07

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

17:57

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополииВидео

17:43

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоВидео

17:33

Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

17:00

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование МосквеВидео

Реклама
16:39

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

16:20

Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализациюВидео

15:54

Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайномВидео

15:46

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

15:05

Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерахВидео

14:57

В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

14:42

"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именноВидео

14:37

"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить УкраинуВидео

14:23

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

14:21

В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарийВидео

14:05

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

13:58

Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от МинздраваВидео

13:37

Несло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТП

13:09

От коронавируса умер легендарный политик и бывший и.о. премьера Ефим Звягильский

12:54

В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра

12:53

Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньВидео

12:42

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

12:21

Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женойВидео

12:15

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

11:49

В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайныВидео

Реклама
11:37

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеВидео

11:01

Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФВидео

10:27

Беременная женщина погибла в горящем салоне красоты в СумахВидео

10:24

В честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана БандеруВидео

09:42

В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимацияВидео

09:31

Семья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом: отец и двое детей погибли сразу

09:14

Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:43

Волна COVID-19 будет как сезон ОРВИ: Ляшко рассказал, когда украинцы смогут облегченно выдохнутьВидео

08:18

Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человекВидео

08:01

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять