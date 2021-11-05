У Саакашвиили начались серьезные провалы в памяти - адвокат

Саакашвили теряет память из-за голодовки / УНИАН

Из-за голодовки у бывшего президента Грузии начались резкие провалы в памяти, рассказал его адвокат, пишет Грузия Онлайн.

"Физически это очень заметно, но главное то, что у него уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. ", — сказал он.

По словам его адвоката, у экс-президента Грузии также наблюдаются серьезные провалы в памяти, поскольку Михеил Саакашвили с трудом вспоминает имена своих друзей.

"Он не может вспомнить имена некоторых людей. Мое пока что помнит, но во время разговора проявилось, что он не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей", — заявил Ника Гварамия и добавил, что о диагнозе Михеила Саакашвили должны информировать врачи.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.