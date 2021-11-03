Президент Грузии резко высказалась по поводу помилования Саакашвили

Президент Грузии отказалась помиловать Саакавили / УНИАН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала громкое заявление о том, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу.

Она также отказалась считать его политическим заключенным, говорится в видеообращении Зурабишвили.

"Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна - нет и никогда", - сказала она.

Зурабишвили добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.

"Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем", - уточнила Зарубишвили, добавив, что Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации обстановки в стране.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестант сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.