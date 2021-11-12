"Ему нужны украинские врачи": Зеленский перед премьером Грузии заступился за Саакашвили

Президент Украины заявил премьер-министру Грузии Иракли Гарибашвили о недопустимости применения к Саакашвили непропорциональных мер принуждения.
Президент Украины Владимир Зеленский заступился перед премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили за Михаила Саакашвили, который по-прежнему находится в грузинской тюремной больнице. Украинский лидер попросил допустить к узнику украинских врачей, сообщают представители пресс-службы Офиса президента.
Чиновники говорят, что Зеленский в разговоре с Гарибашвили настаивал на гарантировании прав Саакашвили как гражданина Украины в полном соответствии с нормами международного права.
Президент заявил о недопустимости применения к нему непропорциональных мер принуждения. Также Зеленский настаивал на предоставлении доступа к Саакашвили его матери и близки.
Кроме того, Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.
Президент также напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.
"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – добавил Зеленский.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Саакашвили осенью нелегально прибыл в Грузию. Его арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвовала основанная им партия.
Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора. Там Саакашвили объявил голодовку.
Далее -появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.
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