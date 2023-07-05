В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

Президент Владимир Зеленский ранее призвал грузинского посла в течение 48 часов вернуться домой и начать консультации в Тбилиси по передаче Саакашвили Киеву.

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Грузия не хочет передавать Украине Михаила Саакашвили / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

В Грузии исключили любые консультации с Украиной по передаче Киеву третьего грузинского президента Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином и обвиняется Тбилиси по нескольким уголовным делам.

Как сообщает грузинский Первый канал, председатель правящей политической партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе сказал, что после решения Киева, согласно которому посол Тбилиси должен вернуться домой и проконсультироваться со своими властями по вопросу передачи Саакашвили Украине, никаких консультаций не будет.

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже неинтересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по Саакашвили начинать нельзя", - подчеркнул Кобахидзе.

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Дело Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого сейчас только гражданство Украины, находится в клинике Вивамеди в Тбилиси с мая 2022 года. В октябре 2021 года его задержали грузинские власти после того, как он вернулся в Грузию.

Саакашвили инкриминируют несколько уголовных преступлений, в рамках которых его заочно приговорили к 6 годам заключения.

3 июля Саакашвили из больницы дистанционно принял участие в заседании суда по своему делу. По причине болезни и нахождения в тюремной больницы Саакашвили внешне серьезно изменился.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинским властям с просьбой передать Саакашвили Киеву.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил украинский глава государства.

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