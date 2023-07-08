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Сейчас Украина не готова к членству в НАТО - Байден

Анна Ярославская
8 июля 2023, 07:47 обновлено 8 июля, 08:02
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Пока Украина не является членом НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю, заявил президент США.
Джо Байден, НАТО
Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны, заявил Байден / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.

По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет единодушия относительно вступления Украины в альянс, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время, передает CNN.

Президент США заявил, что к рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

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"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас. Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО", - сказал Байден.

По его словам, США будут готовы оказать Украине помощь в сфере безопасности, такую ​​как предоставляют Израилю.

"Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя", - заявил Байден.

Израильская модель гарантий безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Но пока не ясно, как эта модель будет работать в случае с Украиной. Ни Байден, ни его администрации деталей пока не объявляли

Вступление Украины в НАТО

Во врем полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев официально подал заявку на вступление в НАТО. Хотя члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг уже неоднократно подчеркивали, что Украина не может присоединиться к Альянсу до завершения войны.

С 11 по 12 июля в столице Литвы состоится саммит НАТО. Известно, что его посетит Джо Байден. Если Украина получит официальное приглашение в НАТО, то, вероятно, это произойдет на саммите в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО.

Министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс. Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

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