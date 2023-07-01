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Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, важно поставить Путина на место

Андрей Ганчук
1 июля 2023, 16:52 обновлено 1 июля, 16:54
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Вступление в Североатлантический альянс – главная гарантия для безопасности для Украины, ничего другого Киеву не нужно, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Важно поставить Путина на место и сказать, что мы не боимся тебя - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Вступление Украины в НАТО слабо бы важным сигналом того, что никто не боится страны-агрессора Россию и поставило бы директора Кремля Владимира Путина на место. Тогда он проиграет. Киеву не нужны другие гарантии безопасности, кроме евроатлантической интеграции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом он рассказал о том, что Украина в НАТО станет важным сигналом как для России, так и для Путина.

"Важно поставить Путина на место и сказать, что мы не боимся тебя. И членство Украины в НАТО - это один из ответов, который фиксирует, что мир не боится любого агрессора. И он будет в одиночестве и точно проиграет", - сказал Зеленский.

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По словам главы государства, поэтому Украина хотела бы, чтобы на июльском саммите в Вильнюсе было принято решение о приглашении страны вступить в Альянс.

"И поэтому именно такой сигнал конкурентный хотелось бы иметь, иметь приглашение в Вильнюсе. Иметь что-то четкое. Я человек конкретный и хотелось бы, чтобы на той стороне союзников также были очень конкретные люди", - объяснил президент.

Также он добавил, что НАТО – главная гарантия безопасности Украины и альтернативы Киев не интересуют.

"Мы не соглашаемся на любые гарантии безопасности, если нам предлагают это как альтернативу союзу безопасности. Мы говорим, что эти гарантии важно иметь, пока мы не являемся членами НАТО", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Западные СМИ писали, что может быть рассмотрен сценарий, согласно которому Украину примут в НАТО в обход Плана действий по членству в Альянсе. Однако позже президент США Джо Байден сказал, что пока не поддерживает такую инициативу. По его мнению, требования для вступления в блок должны быть едиными для всех.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина пока должна самоутвердиться в качестве сильного государства. Западный мир в этом поможет – Альянс на июльском саммите в Вильнюсе должен принять пакет помощи для Украины.

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде сказал, что уже Россия должна просить Запад, чтобы Украину приняли в НАТО. Государству-оккупанту это нужно, поскольку оно погружается в хаос и как никто заинтересована в безопасности на своих границах.

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