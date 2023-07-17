В Китае хотят сотрудничать и продолжить 'зерновую сделку'

Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

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Китай поддерживает "зерновое соглашение" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел Мао Нин рассказала, что Китай поддерживает "зерновую сделку" и готов сотрудничать.

Китайская Народная Республика поддерживает "полностью реализованную" черноморскую "зерновую инициативу". Также Пекин выразил готовность сотрудничать со сторонами в переговорах по продлению соглашения.

"Китай надеется, что черноморская зерновая инициатива и в дальнейшем будет сбалансированной и полностью реализованной", - об этом сказала пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел, передает Anadolu.

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По словам Мао Нин, Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

"Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы способствовать большему международному консенсусу и обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказал Мао Нин.

Россия вышла из зернового соглашения

Напомним, что 13 июля Владимир Путин пригрозил остановить участие России в "зерновой сделке". Как заявил диктатор журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зерновой сделки" не будет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на продление зернового соглашения. Европейская комиссия помогает ООН и Турции в попытках продлить зерновое соглашение и готова "изучить все решения".

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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