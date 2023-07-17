Ахнули даже врачи: прикованный к постели боец ВСУ заговорил

В Испании прошла операция прикованного к постели из-за ранения головы бойца ВСУ Виталия Шумея.
Как рассказала волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева, операция длилась около четырех часов и прошла успешно, передает "Суспильне".
Во время пребывания в Испании, Виталия готовили к этой операции. Для этого ему нужно было прибавить в весе.
Это вторая операция, проведенная Виталию испанскими медиками.
В настоящее время врачи констатируют прогресс в восстановлении функций мозга бойца. Он даже смог произнести несколько фраз, а врачи были поражены.
В испанской больнице с Виталием – его отец. Он и сообщил, что Виталий заговорил. На вопрос отца: "Можно я сделаю?" – он ответил: "Да, папа". А на уточнение, чего бы ему хотелось выпить, сока или воды, ответил: "Сок".
Виталия лечат за счет небезразличных украинцев, сообщает волонтер. Средств хватит до конца августа
Специалисты уже сделали бойцу все важные операции на головном мозге и больше вмешательств не должно быть.
Ирина со ссылкой на результаты диагностики по восстановлению функций мозга Виталия рассказала, что они поразили даже врачей: на такой прогресс никто не надеялся. Пока, кроме словесной реакции, Шумей уже может поднимать голову.
Кроме Испании, Виталия оперировали в больницах Киева, Днепра и Чернигова.
Что случилось в Виталием Шумеем на фронте
Командир ЗРК Виталий Шумей получил минно-взрывной травмы еще в 2022 году.
Он с побратимами был под Авдеевкой и оттеснял оккупантов.
Во время трагедии Виталий потерял возможность передвигаться, самостоятельно есть и говорить.
Ранее Главред рассказывал о том, как папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочери. Девочка была приятно удивлена, когда узнала, что к ней прямо на выпускной с фронта приехал папа. Она бежала к нему на каблуках, крепко обняла и горько плакала.
Также сообщалось о том, что мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта. Её сын также крепко обнял свою родную маму и не хотел отпускать. Он надеялся на то, что война уже закончилась и мама больше не уедет. Но, к сожалению, это не так.
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