Ахнули даже врачи: прикованный к постели боец ВСУ заговорил

Специалисты уже сделали бойцу все важные операции на головном мозге и больше вмешательств не должно быть.

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Боец ВСУ Виталий Шумей / Коллаж Главред, фото Ирина Тимофеева, скриншот с видео

В Испании прошла операция прикованного к постели из-за ранения головы бойца ВСУ Виталия Шумея.

Как рассказала волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева, операция длилась около четырех часов и прошла успешно, передает "Суспильне".

Во время пребывания в Испании, Виталия готовили к этой операции. Для этого ему нужно было прибавить в весе.

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Это вторая операция, проведенная Виталию испанскими медиками.

В настоящее время врачи констатируют прогресс в восстановлении функций мозга бойца. Он даже смог произнести несколько фраз, а врачи были поражены.

В испанской больнице с Виталием – его отец. Он и сообщил, что Виталий заговорил. На вопрос отца: "Можно я сделаю?" – он ответил: "Да, папа". А на уточнение, чего бы ему хотелось выпить, сока или воды, ответил: "Сок".

Виталия лечат за счет небезразличных украинцев, сообщает волонтер. Средств хватит до конца августа

Специалисты уже сделали бойцу все важные операции на головном мозге и больше вмешательств не должно быть.

Ирина со ссылкой на результаты диагностики по восстановлению функций мозга Виталия рассказала, что они поразили даже врачей: на такой прогресс никто не надеялся. Пока, кроме словесной реакции, Шумей уже может поднимать голову.

Кроме Испании, Виталия оперировали в больницах Киева, Днепра и Чернигова.

Что случилось в Виталием Шумеем на фронте

Командир ЗРК Виталий Шумей получил минно-взрывной травмы еще в 2022 году.

Он с побратимами был под Авдеевкой и оттеснял оккупантов.

Во время трагедии Виталий потерял возможность передвигаться, самостоятельно есть и говорить.

Ранее Главред рассказывал о том, как папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочери. Девочка была приятно удивлена, когда узнала, что к ней прямо на выпускной с фронта приехал папа. Она бежала к нему на каблуках, крепко обняла и горько плакала.

Также сообщалось о том, что мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта. Её сын также крепко обнял свою родную маму и не хотел отпускать. Он надеялся на то, что война уже закончилась и мама больше не уедет. Но, к сожалению, это не так.

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