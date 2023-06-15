Могучий Patriot сокрушил Кинжал над Киевом: боец ВСУ рассказал, как все было

Войска противовоздушной обороны Украины в начале мая впервые сбили баллистические ракеты Кинжал в небе над Киевом. Главную роль в отражении воздушной атаки государства-оккупанта России сыграли американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Как сообщает The Economist, один из операторов Patriot рассказал о том, что первый российский Кинжал был сбит над Киевом в ночь на 4 мая. Пропаганда Москвы долго рассказывала, какими, дескать, "несокрушимыми" являются ее ракеты Кинжал, но ВСУ доказали – их можно сбивать.
"Непобедимая" баллистическая ракета воздушного базирования Х-47 "Кинжал" россиян была не только побеждена, но на самом деле она двигалась со скоростью всего около 1240 метров в секунду, что составляет треть от того, что любят заявлять русские. Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах уже не один, а шесть "Кинжалов", оставалось только приступить к делу", - поделился историей успешного перехвата 30-летний оператор американского ЗРК Patriot Вячеслав.
Примечательно, что в мае оккупанты России выпустили 16% всех ракет, которые были применены в течение 15 месяцев войны – это почти в три раза больше среднего показателя. Большинство вражеских ракет нацеливались на Киев.
Кроме того, противник пытался пробить украинскую систему ПВО редкими баллистическими ракетами Искандер-М и Кинжал. Специалисты ВСУ отлично сработали и отразили атаку.
Оккупанты по-прежнему ищут новые возможности для атаки Киева и используют комбинированные атаки, которые включают применение ракет вместе с ударными дронами-камикадзе.
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский ранее заявил о том, что Украина ведет наступательные действия.
Гарант не стал уточнять, где и на каких направлениях работают войска. По его словам, в Кремле уже поняли – "России недолго осталось".
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала придерживаться режима тишины о ситуации на поле боя. Минобороны объявляет об освобождении ВСУ территорий только после того, как войска выбили оттуда российских оккупантов.
Журналисты британского Sky News опубликовали статью, в которой говорится о том, что армии Украины в июне удалось продвинуться на 7 километров вглубь захваченных оккупантами России позиций. Ожидается дальнейшее продвижение украинских войск.
Смотрите видео, в котором рассказали о том, что Украина получит больше ЗРК Patriot:
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