Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней - Клеверли

Справедливый и прочный мир - это то, чего хочет международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня и вывести все свои войска из Украины.

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Джеймс Клеверли призвал Путина закончить войну / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Мир не может допустить затягивания войны в Украине еще на 500 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Черное море для судоходства.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - сказал Клеверли во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Глава британского МИД напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН, а также общем убеждении, что сила не равна праву.

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"План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", – отметил Клеверли.

Он подчеркнул, что справедливый и прочный мир - это то, чего хочет международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя все свои войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", – заявил Клеверли.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал самый быстрый и единственный путь к миру.

"Путин реагирует только на силу своих противников. В декабре 2022 года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского. Потому друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы Украина одержала победу на поле боя. И потому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили украинцам танки. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения работы – самый быстрый и даже единственный путь к миру", – писал Клеверли в статье для издания Times of Malta.

Глава британского МИД также заявлял, что ожидает успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. В то же время Клеверли отметил, что стоит оставаться реалистами и не завышать надежды относительно результатов, ведь это не "голливудский фильм".

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