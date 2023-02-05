Самый быстрый способ добиться мира – дать украинцам инструменты для "завершения работы", заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения работы: заявление британского МИД / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Самым быстрым и единственным путем установления мира будет предоставить украинцам инструменты, необходимые им для "завершения работы". Такое мнение в своей статье для издания Times of Malta высказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Путин реагирует только на силу своих противников. В декабре 2022 года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского. Потому друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы Украина одержала победу на поле боя. И потому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили украинцам танки. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения работы – самый быстрый и даже единственный путь к миру", – пишет дипломат.

Министр отметил, что амбиции российского диктатора Владимира Путина отнюдь не ограничиваются завоеванием Украины.

"Он хочет перевернуть мировую политику и уничтожить международный порядок. И если ему это удастся, он потянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоевания", – считает он.

Военная помощь Великобритании для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Лондон передаст Украине три пакета военной помощи на 3 миллиона фунтов стерлингов. Клеверли подчеркнул, что королевство будет оказывать помощь Украине не на словах, а на деле.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Британии Риши Сунак в своей будущей речи должен заявить о сохранении или увеличении военной помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны", - намерен, по версии журналистов, сказать Сунак.

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