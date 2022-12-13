Как говорит британский министр обороны Бен Уоллес, все зависит от того, будут ли русские оккупанты по-прежнему бить по гражданским районам Украины.

Великобритания "открыта" к идее дать ВСУ оружие дальнего радиуса - министр обороны страны / фото Gov.uk и https://ua.depositphotos.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес открыт к варианту с поставками ВСУ оружия большой дальности – особенно в случае, если русские оккупанты продолжат совершать зверские ракетно-бомбовые удары по городам инфраструктуре и мирным жителям Украины. Об этом сообщает портал "Голос Америки".

"Я постоянно пересматриваю системы оружия, которые мы можем предоставить. Мы также имеем в наших запасах потенциальные системы оружия, имеющие более длительный радиус действия. И если россияне будут продолжать нацеливаться на гражданские районы и будут пытаться нарушить эти принципы Женевской конвенции, тогда я буду открыт, чтобы посмотреть, что мы будем делать дальше", — сказал Уоллес, отвечая на вопрос бывшего премьера страны Бориса Джонсона.

К слову, в 2022-м власти Великобритании выделили на поддержку Украины 3,8 млрд фунтов стерлингов – начиная с момента полномасштабного военного вторжения РФ в нашу страну. В эту сумму входит помощь оружием, военная подготовка украинских солдат/офицеров и гуманитарная помощь.

Военная помощь Великобритании для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Лондон передаст Украине три пакета военной помощи на 3 миллиона фунтов стерлингов. Клеверли подчеркнул, что королевство будет оказывать помощь Украине не на словах, а на деле.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Британии Риши Сунак в своей будущей речи должен заявить о сохранении или увеличении военной помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны", - намерен, по версии журналистов, сказать Сунак.

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