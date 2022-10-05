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Эксперт спрогнозировал, обеспечат ли США и Великобритания Украине гарантии безопасности

5 октября 2022, 19:46

По всей вероятности, говорит эксперт Тарас Загородний, гарантии безопасности для Украины от США и Великобритании будут в гибридном формате.

Флаг США, Великобритания
Эксперт спрогнозировал, обеспечат ли США и Великобритания Украине гарантии безопасности / коллаж фото УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что, по всей вероятности, гарантии безопасности для Украины от США и Великобритании будут гибридными.

"Возможен гибридный вариант: нам обеспечат ядерную безопасность и дадут оружие, а с территориальной безопасностью мы сами разберемся. То есть будет не так, как в случае Швеции и Финляндии, которым полностью гарантировали безопасность, в случае чего обещали за них "вписаться" и заявили об этом публично. Или, например, Тайвань – Байден четко обозначил: Штаты будут защищать Тайвань. США и Британия могут обеспечить нам ядерную безопасность, однако при этом будет прописано, что все остальные вопросы Украина решает сама. Вот такой гибридный вариант вполне реален", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, что в среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. Сообщается, что в новый пакет помощи входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Также мы писали, что 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.

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