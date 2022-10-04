Россия на пороге гражданской и третьей чеченской войн, а Украина де-факто уже в НАТО – Загородний

НАТО может вступить в войну с Россией, считает Тарас Загородний / Коллаж Reutеrs, УНИАН, скриншот

Украина испортила России торжества и ликование по поводу аннексии новых украинских территорий, когда буквально через пару часов после шабаша в Кремле украинская власть подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в течение первых 48 часов с момента подписания заявки десять стран-членов Альянса выступили за это. Как сказал Подоляк, в основном это страны, "хорошо помнящие ядовитые когти Российской империи": Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия, а также Канада.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, как скоро Украина может стать членом НАТО, и может ли она вопреки правилам Альянса присоединиться к нему до освобождения всех своих территорий, может ли НАТО вступить в войну с Россией, а также как подача заявки на вступление в Альянс может повлиять на ход войны и изменить вероятные сроки ее завершения.

Давайте сначала разъясним и разберемся со вводными, чтобы адекватно воспринимать решение украинской власти, без излишнего оптимизма. Что означает подача заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре? Насколько теперь сокращается путь Украины в НАТО, и от чего эти сроки будут зависеть?

Подача Украиной заявки на членство в НАТО по ускоренной процедуре – это правильный шаг. Наша страна воспользовалась прецедентом Финляндии и Швеции. Суть его сводится к следующему. Обе эти страны отвечают всем критериям НАТО, в том числе требованиям к военной инфраструктуре. Так, например, в Швеции хорошо подготовленная армия, прекрасно развитый военно-промышленный комплекс – там производится все: от подводных лодок до боевых истребителей. Знаменитые NLAW и Javelin, которые широко используются в войне в Украине – совместной шведско-американской и шведско-британской разработки. В НАТО понимают: какой смысл требовать План действий по членству в НАТО, если все и так ясно. Плюс, конечно же, сказывается угроза России. И сложившиеся обстоятельства запустили этот процесс для двух этих стран.

В этом процессе интересна одна деталь – в период до формального вступления в НАТО ядерные государства Великобритания и США гарантировали безопасность Швеции и Финляндии. Скорее всего, это и есть главная цель подачи заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Потому что сейчас главная проблема для нашей страны – это "ядерный зонтик".

Суть обращения нашего государства следующая: предоставьте хотя бы ядерную безопасность и оружие, а дальше мы сами со всем разберемся.

США такие прямые гарантии дают другим странам очень редко, а если дают, то не афишируют этого. Гарантии даются только в рамках Альянса. Но путь Швеции и Финляндии – это прецедент, и Украина им воспользовалась. В данной ситуации получение Украиной и таких гарантий, и членства в НАТО вполне реально. Ведь у нас схожие обстоятельства.

Если бы военные НАТО имели решающий голос в вопросе приема Украины, украинскую армию приняли бы в Альянс хоть завтра, потому что ВСУ показали способность защищать не только свою страну, но и весь восточный фланг НАТО. При этом есть сомнения в том, что на это способны, например, немецкая или французская армии.

Так или иначе мы переходим на стандарты НАТО. Я уж не говорю о высочайшем уровне взаимодействия Украины с основными странами Альянса. Например, харьковская операция. Не все понимают, что произошло под Харьковом... А ведь Украина как нация и государственный аппарат, не только как армейский аппарат, впервые за лет 200-400 показала высочайший уровень самоорганизации, командной игры при взаимодействии с нашим главным партнером – США. Нигде не слили информацию о предстоящей операции – все было неожиданно для противника, провели блестящую операцию при соотношении сил 1:2 (6 тысяч наших военнослужащих было против 12-тысячной группировки россиян). Это просто каскадный обвал фронта, как говорят россияне! И первое, на что был расчет – получение гарантий, в первую очередь, ядерной безопасности, а затем все остальное.

Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре. И это не новость. Об этом уже звучали заявления послов в июне-июле – мол, стране, которая хочет вступить в НАТО, необязательно проходить процедуру ПДЧ. Однако нам каждый раз начинали рассказывать, что у нас тут коррупция. Вспомните хотя бы, как компостировали мозги немцы, которые сами сидели на зарплате у Путина, зато рассказывали Украине, как у нас тут плохо, и почему мы не подходим Альянсу. Но при этом такие "великие" в военном отношении и качественном государственном управлении страны, как, например, Албания и Турция, были приняты в НАТО. Это еще раз свидетельствует о том, что предоставление членства в НАТО было политическим вопросом. Та же Турция, когда ее принимали в НАТО, не соответствовала вообще никаким критериям Альянса, но Турция – это черноморские проливы, близость к Советскому Союзу, и потому ее приняли.

Вот и Украина сейчас тоже может стать частью НАТО по политическим причинам.

Как и любая система коллективной обороны, НАТО старается принимать в свой состав страны, которые будут создавать меньше всего проблем и которые требуют меньше затрат. Украина показала, что ее учить ничему не надо – украинцы сами кого угодно научат.

Кроме того, в США и Британии прекрасно знают историю событий после Первой мировой войны и понимают, что даже после победы Украины Россия никуда не денется и повторит путь Германии после Первой мировой. Россия не будет оккупирована – нормальную страну там не сделать, как это было после Второй мировой войны, когда оккупировали Японию и Германию. Соответственно, англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава – Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь – Россия – надолго.

Не очень верится в каскадный распад России после поражения в войне, о чем у нас любят рассказывать. Откалывание каких-то республик РФ теоретически возможно, да и гражданская война в России очень вероятна. Но говорить, что Россия распадется по советскому образцу, нужно крайне осторожно. Скорее всего, такое взбешенное болото с православным коммунизмом будет требовать реванша. Россияне будут верить, что проиграли не из-за того, что неправы, а из-за того, что Путин все неправильно сделал и что разворовали армию. Соответственно, велики риски появления в России нового режима реваншистского характера, который будет продолжать угрожать восточному флангу НАТО, Европе в том числе. А, значит, нужна "дубина", которая будет держать этого медведя в узде.

Таких "дубин" просматривается несколько. Одна из них – это Украина как страна-победитель в конфедерации с Польшей. Такая конфедерация уже выстраивается у нас и будет оказывать огромнейшее культурное, экономическое и военное влияние, как минимум, на европейскую часть России, а, может, и больше. Так что Россию будут сдерживать Украина, Польша, Турция (член НАТО, давящий Россию на Кавказе и выходящий в Среднюю Азию, у Анкары есть амбиции расти дальше), плюс Китай. Но Поднебесная может играть в свою игру, в том числе поддерживая Россию, чтобы она не совсем умерла и создавала проблемы, в первую очередь, США.

В конфигурации, которая выстраивается, Украина вполне может быть принята в НАТО даже быстрее, чем в Евросоюз. С ЕС ведь другая история: немецкие элиты просто ненавидят украинцев, Украина их бесит, как и Польша. Так же Украина бесит и Россию. Потому что ребята привыкли все решать между собой – немцы с русскими или французы с итальянцами собрались, все порешали, а потом выдали свои решения для следования другим странам. Теперь так не получится, поскольку выстраивается конфедерация амбициозных стран: Польши, Украины и стран Восточной Европы, которые помнят, как их сдавали, как их предали немцы своими играми с русскими.

Чем ближе к России, тем более настороженно страны смотрят на Путина, чем дальше, тем больше любят РФ и "загадочную русскую душу".

Так что в этом смысле Украина будет полезна как член НАТО. У нее сильнейшая армия в Европе – в десятку лучших уже точно входит, сильнейшие солдаты и военачальники (например, тот же Залужный – хорошо, если на весь мир найдется человек пять, способных так действовать), технологии как часть европейской безопасности и т.д. Украину и Польшу англосаксы могут рассматривать как элемент сдерживания Германии и России, потому политическое решение о приеме Украины в НАТО может быть принято. И операция ВСУ в Харьковской области – весомый аргумент тут: американцы увидели, что украинцы с оружием справились, освоили, никуда не слили, то есть в Украине уже есть часть общества, которой можно доверять – армия.

Потому вероятность вступления Украины в НАТО достаточно высока. Впрочем, подчеркиваю, на этом этапе нам достаточно, чтобы дали гарантии и некий "ядерный зонтик". Заметьте, Россия, даже ее пропагандисты, стала в последние дни отходить от угроз ядерным оружием. А все потому что ее достаточно резко предупредили: удар по Украине будет расцениваться как удар по НАТО. Так что этот "зонтик" пока не сформулирован юридически, но, похоже, уже есть, и нужно стремиться к юридическому закреплению гарантий безопасности для Украины.

А как вы оцениваете готовность тех же Соединённых Штатов и Великобритании предоставить Украине те гарантии безопасности, о которых вы говорите? Не получится ли так, что после подачи Украиной заявки процесс надолго заглохнет?

Возможен гибридный вариант: нам обеспечат ядерную безопасность и дадут оружие, а с территориальной безопасностью мы сами разберемся. То есть будет не так, как в случае Швеции и Финляндии, которым полностью гарантировали безопасность, в случае чего обещали за них "вписаться" и заявили об этом публично. Или, например, Тайвань – Байден четко обозначил: Штаты будут защищать Тайвань.

США и Британия могут обеспечить нам ядерную безопасность, однако при этом будет прописано, что все остальные вопросы Украина решает сама. Вот такой гибридный вариант вполне реален.

Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то какие на данный момент остаются камни преткновения или какие дополнительные требования к нам могут быть выдвинуты? Или Украину могут беспрецедентно вопреки правилам Альянса принять в НАТО до разрешения территориального конфликта?

Нет, я в это не верю. Думаю, всё-таки нас примут в НАТО уже после освобождения всех оккупированных Россией территорий. Разве что Альянс настолько влезет в войну в Украине, что будет уже все равно – есть у нас территориальные проблемы или нет.

Например, когда зашёл разговор о возможности применения Россией тактического ядерного оружия против Украины, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Запад долбанет в ответ конвенциональным оружием – тогда и Черноморскому флоту РФ придет конце, и, скорее всего, всей российской группировке на территории Украины. То есть фактически речь идет о задействовании 5 статьи Устава НАТО в случае ядерного удара России по Украине.

Так что де-факто Украина уже в НАТО, в частности, по параметру военной инфраструктуры. То, что за нас вписались по ядерному оружию по всем направлениям, является, по сути, уже "ядерным зонтиком", пусть и неформальным (он вроде бы есть, а вроде бы и нет). Такой вариант, в принципе, возможен: учитывая, что НАТО и так постепенно втягивается в эту войну, не исключено, что там могут решиться пойти и на такой путь.

Однако я считаю более реальным вариант предоставления Украине оружия, после чего мы освободим все свои территории и затем вступим в НАТО. Ведь в Альянсе решение о расширении принимается консенсусом всех стран-участниц. А всё-таки есть Венгрия, которая может начать компостировать нам мозги, говоря, что в Украине что-то не так. Есть масса стран, в которых огромное российское лобби. Вспомните хотя бы купленных немецких политиков. Немцы прекрасно понимают, что происходит, но очень не хотят терять власть в ЕС.

Столтенберг, комментируя подачу Украиной заявки на вступление в НАТО, отметил, что будет необходим консенсус всех стран Альянса по данному вопросу. Кроме Венгрии и Германии, какие страны, скорее всего, встанут в позу и заблокируют это решение?

В НАТО достаточно таких стран – компроматы и российские деньги творят чудеса. Например, Болгария, Словакия (в словацком МИДе выпускник МГИМО на выпускнике МГИМО), Черногория, Словения, Хорватия. Албания – "темная лошадка". В принципе, опций для того, чтобы начать раскачивать ситуацию в НАТО по этому вопросу, у России достаточно.

Также не стоит забывать об Эрдогане. Мы еще не знаем, куда развернется Турция. Варианты застопорить этот процесс у Москвы есть. Посмотрите, как Эрдоган выдвинул дополнительные условия Швеции и Финляндии, и до сих пор этот вопрос не решен.

Все-таки для Украины сейчас более предпочтителен вариант получения прямых гарантий от США и Великобритании, а также необходимого оружия.

Вы сказали о том, что Украину могут принять в НАТО скорее, чем в Евросоюз. Что может заставить такое большое количество стран передумать и пойти навстречу Украине?

Страх и боязнь перед зверем, который остается на границе стран Евросоюза.

В НАТО преобладают США. И это оборонительно-политический блок, тогда как ЕС – преимущественно экономический. Например, Кипр является членом ЕС, но не является членом НАТО. Потому часть его территории захвачено Турцией, а при таких условиях можно вступить в ЕС, но нельзя в НАТО, потому что Турция скажет "нет".

То есть их заставит передумать страх – страх перед Россией?

Да, страх – это главное. Да и американцы убедить кого угодно могут. Если встанет вопрос о стратегических интересах США, российский компромат и российские деньги точно уже не помогут. Тогда они включат свой каток и добьются своего.

Как, на ваш взгляд, отреагирует Россия? Был ли для нее ожидаемым такой шаг украинской власти? Ведь то, что в Кремле явно задумывалось как историческое событие – оформление аннексии новых украинских территорий, не смогло пробыть топ-темой и нескольких часов после заявления Зеленского…

Думаю, в Кремле подозревали, что так может произойти.

Россия начала войну еще в 2014 году с одной целью – чтобы Украина не стала членом НАТО. Ведь в Москве понимали, что, когда у страны есть территориальные проблемы, в НАТО такую страну не возьмут. Плюс у россиян "на подкормке" была и остается Меркель, французская элита, которые с 2008 года рассказывают нам, какие мы коррумпированные. Хотя упрекают нас в этом люди, которые вечером заходят в кассу "Газпрома", а утром рассказывают, какие коррумпированные украинцы.

Так все-таки как Россия может реагировать на эту заявку?

Россия заходит в зону дичайшей турбулентности. Ее армия разбита. В РФ есть серьезные предпосылки для гражданской войны. Вполне реальна третья чеченская война. Будет примерно так же, как в 90-е.

Россия перед распадом Советского Союза поднимала перед американцами вопрос о том, что половина Украины должна отойти ей, аргументируя это тем, что юго-восток нашей страны говорит на русском языке. Но в те годы Россия была занята своими проблемами: войнами, Чечней и т.д. А, кроме того, в Украине была миллионная группировка войск – это и была та сила, которой россияне боялись.

Теперь эта сила намного серьезнее: это армия, которая фактически уничтожила российское войско, уничтожила миф о непобедимой российской армии. Теперь всем становится понятно, что главной движущей силой российской имперской армии были украинцы. Русские неспособны воевать – они могут только убивать, насиловать, грабить и заваливать противника своими трупами.

Так что Россия уже ничего нового не скажет. Ну, будет угрожать, что-то говорить, вот только слушать ее уже никто не будет. Потому что сегодня уже есть сила, которая способна поставить Россию на место.

Чуть выше вы упомянули о ядерной угрозе и отметили, что Россия пошла в этом вопросе на попятную, но это было еще до подачи Украиной заявки на вступление в НАТО. Может ли теперь Россия вновь вернуться к ядерным угрозам?

Вероятность тактического ядерного удара по Украине существует. Но Россию уже предупредили США о том, что за этим ударом последует ответ, который РФ не понравится. Более того, на Западе уже начали мониторить радиационный фон. Два самолета, которые недавно взлетали в Соединенных Штатах Америки и которые не поднимались в воздух со времен Холодной войны, на мой взгляд, замеряли нулевой радиационный фон. Так что, как только в России кто-то подумает о применении ядерного оружия и начнет тащить со склада боеголовку (такие боеголовки находятся в Сибири), об этом сразу узнают американцы и тут же будут бить РФ по рукам.

Я этого не исключаю. Но это будут последние дни России как государства в ее нынешнем виде, а дальше встанет вопрос о разоружении РФ и лишении ее ядерного оружия.

То есть пока мы еще не дошли до той точки, когда Россия может аж настолько "вспылить"?

Не совсем так. Россия хотела бы, но уже не может. Применение тактического ядерного оружия в конвенциональном конфликте против неядерного государства, которое отдало тебе же ядерное оружие – это слишком даже для Китая, не говоря уж об Индии.

Как этот шаг навстречу НАТО может отразиться на ходе войны? Может ли Украина теперь рассчитывать на большую поддержку со стороны НАТО оружием и финансами?

Да, потому что происходит полное ниспровержение всех принципов нерушимости границ Европы. Это нарушение принципов Хельсинкского договора 1975 года о нерушимости границ, который подписывал Советский Союз. То есть это тупо аннексия и раздел Украины. Всё, маски сброшены, и тут России уже никто не поможет.

Путин подставил всех своих лоббистов на Западе. Они же всё рассказывали, что это не то, что нам кажется. Теперь же уже никто за Россию вступаться не будет. Это теперь абсолютно токсичное сбрендившее государство.

Может ли НАТО открыто вступить в войну на стороне Украины и при каких условиях?

Относительно войны в Украине уже дважды звучала 5 статья Устава НАТО.

В первый раз это говорилось по поводу Запорожской АЭС – не дай бог, там что-то произойдет, полетит радиоактивное облако, это будет расцениваться как нападение на НАТО.

Во второй раз в США открыто заявили, что применение ядерного оружия против Украины будет расцениваться как нападение на НАТО.

Кто поможет в случае чего Украине? Понятно, что Польша и США.

Когда Ходжес говорит, что в случае, если полетит тактическая ядерная ракета со стороны России, они уничтожат Черноморский флот и нанесут удары по российским войскам на территории Украины и Беларуси, что это такое, как не вступление НАТО в войну? Это фактически угроза вступления.

С учетом всех последних событий – и подачей заявки на вступление в НАТО, и объявлением мобилизации в России, и т.д. – какими вам видятся вероятные сценарии дальнейшего развития войны с Россией и вероятные сроки ее завершения?

Мобилизация в РФ при всех наших смешках и при том, что кто-то из россиян от нее бежит, все равно идет. Мясо там наберут, давайте будем реалистами. Мобилизационный потенциал там большой. Россияне сломлены государством, "мусоров" боятся больше, чем умереть на фронте. Завалить трупами Россия сможет. Потому момент окончания войны это оттягивает.

Однако многое будет зависеть от ситуации в Кремле. Доверие к Путину падает, и Левада-центр публично это подтверждает. Акела промахнулся, признал, что российская армия разбита. Падение доверия для Путина – это самое страшное, потому что возникает вопрос, а зачем тогда такой человек у власти.

Если Путина удавят завтра, война закончится быстрее, потому что постпутинские элиты будут пытаться выйти из ситуации, сваливая все на Путина, и они будут вынуждены отдать все.

Если Путин остается у власти, то война точно уйдет в весну следующего года. И тут все будет зависеть от поставок вооружений Украине. А ведь в администрации Байдена есть люди, которые тормозят поставки оружия. Сколько можно морочить голову с теми же HIMARS, которых у США более 400? Ведь если американцы дадут Украине еще 20 штук, для Штатов это ничего не изменит, как и предоставление танков – 4-5 тысяч танков Abrams в пустыне США. Эти процессы очень подозрительны. Было даже письмо дипломатов пару недель назад, которые задавали неприятные вопросы Байдену, в частности, чего он тянет кота за хвост. Ведь если бы оружие дали Украине уже сейчас, война могла бы закончиться уже до конца 2022 года освобождением всех оккупированных Россией территорий. Об этом, кстати, тоже говорил Ходжес – по его прогнозам, до конца года Украина может выйти на линию 23 февраля.

А почему США тянут?

Политика – это раз.

Наличие пророссийских сил в администрации Байдена (господин Салливан и господин Бернс никуда не делись) – это два.

Хорошо, но если и дальше точно так же будут морочить голову и не будут поставлять оружие, а Россия при этом будет забрасывать нас мясом, то сколько тогда война может продолжаться, и сколько Украина в таких условиях продержится?

Это затянет процесс. Но я же не говорю, что оружие Украине совсем не дают. Дают! Просто о многом уже не говорится… Все может закончиться неожиданно, как было с харьковской операцией – никто не ожидал, что фактически за десять дней вся Харьковская область будет освобождена, и российские войска просто убегут. Так случилось и с Лиманом.

Важен вопрос "мобиков", точнее "чмобиков" (частично мобилизованные в РФ) – насколько они устойчивы. Ведь они тоже задаются вопросами, за что им умирать в Украине. Россия – огромная страна, потому потянуть еще время и высосать из нас ресурсы она еще может.

В таком формате это может уйти даже в лето 2023 года. Хотя Ходжес говорил, что лето следующего года – это уже Крым.

После нашей победы, даже если в России что-то изменится, она станет другой, эта страна будет жить реваншем. Россияне не дурные, не надо их считать идиотами.

Украине сильно повезло, что россияне так разворовали свою армию, ведь если бы в РФ был такой лидер, как Эрдоган, который свою армию не разворовывает, это было бы проблемой для нас. Поэтому Украина должна быть милитаризирована и должна развивать свою промышленность, в том числе оборонную, чтобы не зависеть ни от кого и обладать ракетами дальностью 1-3 тысячи км, чтобы уничтожать любого противника.