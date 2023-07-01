Медведев забился в истерике: пригрозил ядеркой Польше и "исчезновением" Дуде

Заместитель главы Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев разразился новой порцией ядерных угроз и решил оскорбить польских политиков.

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Медведев "отреагировал" на инициативу Польшу по получению ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, Офис президента

Заместитель председателя Совета безопасности страны-оккупанта России Дмитрий Медведев выступил с новыми ядерными угрозами. Он пригрозил ядерным ударом Польше и, дескать, "исчезновением" президенту страны Анджею Дуде и руководителю правящей партии Право и справедливость Ярославу Качиньскому.

В своем Telegram-канале Медведев рассказал, как давал комментарий российским пропагандистам. По его словам, возможное размещение в Польше ядерного оружия, дескать, "приведет к его применению".

"Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)", - побредил Медведев.

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Также он разразился угрозой в адрес президента Польши Дуды и главы правящей партии Право и справедливость Качиньского.

"Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские... Ну и другие исчезнут, увы…", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев размечтался о так называемой "зоне безопасности" во Львове и испугался военной помощи Украине со стороны Запада. При этом он пригрозился "уничтожить кабельную связь" западного мира в океане.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что директор Беларуси Лукашенко и замглавы Совбеза РФ Медведев на пару выполняют функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". По мнению чиновника, они "странные братья-близнецы".

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