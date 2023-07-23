ВСУ обрушат Запорожский фронт: журналистка объяснила, когда Путину придет конец

В системе обороны, выстроенной Россией на Южном фронте, есть один недостаток, считает Юлия Латынина.

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ВСУ могут предрешить судьбу Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

Устроенный диктатором Владимиром Путиным ракетный террор против портовой зерновой инфраструктуры приведет к поставкам Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, заявила известная российская историк и журналист Юлия Латынина.

Как подчеркнула она в своем блоге на YouTube, власти США в очередной раз увидели, что диктатор РФ недоговороспособен и не собирается идти на мировую, поэтому Вашингтон снова может поднимать ставки.

"В системе обороны, выстроенной Россией на Южном фронте, есть один недостаток - все это действует до тех пор, пока у Украины нет дальнобойных ракет… Слова о том, что Украине скоро что-то поставят, что будет какой-то сюрприз, (...) раздались немедленно после ударов по элеваторам. А раз эти слова раздались, я вас уверяю, это значит, что это есть если не в Украине, то в Польше...", — считает эксперт.

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Она говорит, что дальнобойные ракеты могут быть предоставлены Украине уже "в этом сезоне", что приведет к прорыву ВСУ Южного фронта.

"Вероятность того, что Путин внутри падет (после обрушения Южного фронта - ред.), гигантская. Власть Путина настолько слаба, что она держится на одном - люди, из силовиков или армии, которые готовы перехватить власть, не хотят брать на себя ответственность за проигрыш в войне и ждут, пока у Путина рухнет фронт", — добавила Латынина.

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