Обучение пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе - Зеленский

Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

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Даты учений ВСУ на F-16 постоянно менялись / коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 стартуют уже в этом месяце.

Во время своего выступления на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины 2 августа Зеленский подчеркнул, что самолеты должны вступить в бой с оккупанты как можно скорее.

"В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на сто процентов со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать. Это мощная, сложная задача. Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - ответил он.

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F-16 для ВСУ

США одобрили обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 еще несколько месяцев назад. Впрочем, окончательного плана обучения, как пишет CNN, до сих пор нет.

Существуют разногласия и относительно сроков поставок этих самолетов в Украину, потому что все будет зависеть от сроков обучения. Специалисты ожидают получения Киевом истребителей не ранее весны 2024-го, отмечало издание Politico.

В США продолжали настаивать, что эти самолеты не смогут кардинально изменить текущую ситуацию на поле боя. В то же время в ВСУ неоднократно подчеркивали, что сухопутные силы уже нуждаются в качественной поддержке с воздуха.

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