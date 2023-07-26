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Украине планируют дать F-16 к концу года, но пилотов пока не обучают – Politico

Андрей Ганчук
26 июля 2023, 09:48 обновлено 26 июля, 09:56
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На Западе не могут определиться с планом обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16, есть два сценария, пишут американские журналисты.
F-16, пилот ВСУ
Обучение пилотов ВС ВСУ управлению F-16 может начаться в Европе этим летом - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

США одобрили обучение пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины управлению истребителями F-16, однако обучение так и не началось. Страны-партнеры на Западе не согласовали план процесса, а в Вашингтоне якобы не подписали нужные документы. В Белом доме полагают, что боевые самолеты Украине могут поставить к концу текущего года, однако эксперты считают, что Киев получит их не раньше весны 2024-го.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на собственные источники, на Западе все еще не согласовали план обучения украинских пилотов управлению F-16.

"Несмотря на амбициозные сроки поставки самолетов, западным партнерам все еще необходимо доработать планы обучения пилотов", - отметили журналисты.

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Советник президента США Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее говорил, что Вашингтон намерен действовать "как можно быстрее" в вопросе поставок Украине F-16. В Белом доме считают возможным передачу самолетов "к концу года", однако специалисты ожидают получения Киевом истребителей не раньше весны 2024-го.

На Западе пока не согласовали план обучения пилотов ВСУ управлению F-16

Три собеседника американских журналистов пишут, что план обучения летчиков пока не согласован.

Рассматривается два сценария: первый – отправка украинских пилотов в США на учения в штат Аризона на базе 162-го воздушного крыла ВВС Национальной гвардии США. Однако идею не поддержали. Второй предполагает обучение украинцев в Европе.

Впрочем, окончательных решений пока не было принято.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", - отметил один из источников.

Также в материале указано, что региональный центр обучения управлению F-16 откроют в Румынии. Еще один центр может появиться в Дании.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх 25 июля говорила, что обучение может начаться в Европе этим летом. Она также утверждала, что Британия планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских специалистов в течение нескольких недель.

Впрочем, Сингх не уточнила, когда конкретно Украина может получить самолеты F-16.

Истребители F-16 для Украины

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Украина получит F-16 до конца 2023 года. По словам представителя администрации Байдена, ВСУ остро нуждаются в артиллерии, и одни только истребители не окажут значительного влияния на ситуацию на поле боя.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев. Как полагает глава американского Госдепа, вопрос передачи самолетов в любом случае займет немало времени.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поставки Киеву F-16 разблокируют экспорт украинского зерна. По словам дипломата, наличие истребителей позволит избавиться от российского шантажа.

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