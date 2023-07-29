"Зрада" для Путина: ВСУ бьют по россиянам снарядами из КНДР — FT

Украинские защитники намекнули, откуда они получили необычные боеприпасы.

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ВСУ используют боеприпасы производства КНДР / Коллаж: Главред, Фото: kcna.kp, Facebook/24th.brigade

В боях за освобождение Бахмута Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины используют снаряды для реактивных систем залпового огня "Град" северокорейского производства.

При этом пока не удалось в точности установить, как ракеты из КНДР попали в Украину. Об этом идет речь в материале Financial Times.

В то же время украинские защитники намекнули, откуда они получили необычные боеприпасы. По их словам, снаряды были захвачены на судне дружественной страной и в дальнейшем переданы Украине в рамках одного из пакетов военной помощи.

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Вместе с тем советник министра обороны Украины Юрий Сак не исключает, что ракеты производства КНДР были захвачены у российских войск в качестве трофея.

"Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и вполне возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции", — пояснил представитель МО.

Отмечается, что северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, были произведены в 1980–1990 годах. По словам артиллеристов, корейские ракеты не являются предпочтительными из-за относительно высокой доли брака.

Ранее сообщалось, что КНДР начала шить зимнюю форму армии РФ. Северной Корее запрещается любой экспорт изделий текстильной промышленности, но они с Россией хотят обойти этот запрет.

Напомним, ранее стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР". Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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