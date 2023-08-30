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Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - Ижак

Юлия Куришко
30 августа 2023, 04:50
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В Китае просто прекращается общий энтузиазм постоянного развития и растет безработица, считает Ижак.
Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - Ижак
Эксперт рассказал о проблемах Китая / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал, в чем именно у Китая больше всего провалов и в чем его наибольший дефицит сейчас.

"Проблемы нарастали с внутренним инвестированием-насколько, я понимаю, они начали слишком много регулировать там. Ну а главное, что там начинается, то это просто прекращается общий энтузиазм постоянного развития, растет безработица и Китай погружается в демографическую яму", - считает эксперт.

Алексей Ижак считает, такой политикой Китая ограничение рождаемости, сейчас оказывается такая ситуация: уменьшается количество трудоспособного населения, и среди трудоспособного населения, среди молодежи очень много безработных.

"И все это, конечно, создает комплексные экономические проблемы. Я не готов сказать, что там конкретно у них происходит, но поскольку проблемы нарастали уже давно, и так же, как в других странах, ковид создал им проблемы", - добавляет аналитик.

Страны по-разному выходили из ковида. Кто-то-инфляционными мерами, а кто-то, наоборот, административными.

"Тот способ, которым Китай выходил из ковида, (а Китай дольше других стран держал ограничения), похоже, обострил проблему. Но я думаю, что чего – то конкретного и нет-есть то, с чего все началось. Это, кажется, также был рынок недвижимости и спрос на новую недвижимость. Но сейчас, мне кажется, там уже комплексные системные явления, в том числе связанные с рынком труда", - пояснил Ижак.

Смотрите интервью Алексея ежа Главреду об итогах саммита БРИКС:

Напомним, что между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине. На саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным несогласие Китая с Россией по урегулированию, направленному на прекращение войны в Украине".

Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России. Французские официальные лица сообщили CNN, что Бон имел в виду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

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война в Украине новости Китая
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