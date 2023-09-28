ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое – ISW

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины на западе Запорожской области продолжаются.

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ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

Как говорится в отчете Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, как российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее к западу от Вербового, а использование россиянами беспилотников указывает на то, что российские силы, вероятно, больше не присутствуют в окопе длиной примерно один километр к западу от Вербового.

Коллаборант и так называемый "губернатор" оккупированных частей Запорожья Владимир Рогов 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинские роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Роботино-Вербовое после массированного артиллерийского обстрела.

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Российский военный блогер, который горячо поддерживает командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя Минобороны России, ответил Рогову, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые укрепления "зубы дракона" на линии Роботино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно осуществили бы такие атаки.

По информации аналитиков ISW, другой российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, которые делают опасными наземные действия возле Вербового и Работино.

Другой военный ответил на это заявление, заявив, что личный источник из российского 108-го полка ВДВ (7-я дивизия) сообщил об интенсивном украинском обстреле в этом районе. Он добавил, что их источник предоставил непонятную информацию о том, двигался ли 108-й полк ВДВ к Вербовому или отходил из Вербового.

Кроме этого, военный рассказал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ в район Работино для помощи действующим там сейчас 7-й и 76-й дивизиям ВДВ.

ISW отмечает, что ситуация возле Вербового остается непонятной, поскольку известные российские военные блогеры стали заметно меньше и не так подробно сообщать о российской активности на этой линии фронта и не сообщают новости о российских неудачах.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание и по его итогам заявил, что у Сил обороны Украины есть продвижение на Донецком направлении.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в ходе контрнаступления украинских военных на Таврическом направлении стоит ждать хороших новостей.

Военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Черник.

Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что критика украинского контрнаступления в войне против России – это непрофессиональные и бесполезные заявления.

"Тем, кто в 8000 километрах критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя", – сказал Ходжес.

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