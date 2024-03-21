Россияне случайно затопили ракетой свой корабль в Балтийском море

Российские оппозиционные СМИ писали ранее, что оккупанты используют траулеры в военных целях.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-sluchayno-zatopili-raketoy-svoy-korabl-v-baltiyskim-more-10552004.html Ссылка скопирована

В Балтийском море раздались взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты во время учений в Балтийском море затопили траулер "Капитан Лобанов", подтвердили телеканалу Дождь 21 марта родственники подбитого экипажа. Сами же слухи об удавшемся пуске ракеты по "Лобанову" распространились российскими Телеграмм-каналами еще несколько дней назад.

Утверждалось, что траулер "Капитан Лобанов" взорвался в Балтийском море в 10-мильной зоне, недалеко от побережья Калининградской области. Около 11 утра 19 марта корабль подал сигнал бедствия.

Российские СМИ писали, что "Капитан Лобанов" мог попасть в зону проведения учений Балтийского флота ВМС России - они также проходили у берегов Калининградской области. Последнее сообщение о ходе учений поступило накануне вечером: команда корвета "Бойкий" отчиталась о поражении учебных целей.

видео дня

Что такое Капитан Лобанов "Капитан Лобанов" — малый рыболовецкий траулер. С ним уже случались инциденты в море. В 2021 году траулер опрокинулся на борт и частично затонул у берега в Светлом, куда его поднимали для технического осмотра.

Согласно официальным сообщениям местных властей, на борту траулера произошел пожар. Власти сообщали только об одном погибшем.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло", - поделился источник Дождя.

Выживших отправили в госпиталь в городе Пионерск, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам источника, в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ, которые попросили членов экипажа "не распространяться" об инциденте.

В октябре 2023 года журналистский центр "Досье" выпустил расследование, согласно которому ВМФ России могут использовать рыболовные траулеры в военных целях.

Потери флота РФ - что известно

Недавно украинские эксперты констатировали, что морские беспилотники ВСУ заставили Россию изменить морской маршрут перевозки вооружения. Российские корабли, чтобы добраться до Балтийского моря, отныне направляются через все Средиземное море, обходят вокруг Европы по Атлантике. Этот маршрут составляет около 9 тысяч километров.

Россия после массированных ударов украинских морских дронов по кораблям страны-агрессора РФ в Черном море в России даже официально сменила главу Военно-морского флота.

По оценкам западных спецслужб, количество погибших и раненых российских военных на войне в Украине превысило 350 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред