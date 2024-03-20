Дроны заставляют РФ 'гонять' корабли с оружием по маршруту в 9 тысяч километров

Украинские беспилотники заставили Россию изменить морской маршрут перевозки вооружения. Теперь корабли оккупантов преодолевают 9 тысяч километров вместо 2,5 тысячи, отмечают в Defense Express.
Отмечается, что российские корабли, чтобы добраться до Балтийского моря, отныне направляются через все Средиземное море, обходят вокруг Европы по Атлантике. Этот маршрут составляет около 9 тысяч километров.
Свои суда российские оккупанты усиливают конвоями, пытаясь обезопасить их от возможных ударов дронами.
Еще в июле 2023 года, объясняют аналитики, россияне просто грузили вооружение в Новороссийске и плыли в Сирию.
В Defense Express отмечают, что эти же суда могут не только поставлять оружие своей группировке в Сирию, но и вывозить оттуда вооружение.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Уничтожение "Сергея Котова"
5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Было ликвидировано 7 членов экипажа и еще 6 оккупантов ранены. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Как заявил позже спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, на борту уничтоженного корабля РФ "Сергей Котов" был боевой-транспортный вертолет "Ка-29".
Стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Позор на фронте: россияне пытались угнать Leopard 2, но потеряли свою технику
- "Свое отдайте": Данилов резко ответил Китаю относительно переговоров с агрессором РФ
- Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"