Позор на фронте: русские пытались угнать Leopard 2, но потеряли свою технику

Русские захватчики были настолько заворожены "трофеем", что не заметили "птичек" ВСУ.

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РФ продолжает нести большие потери / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео Стерненко

Российские оккупанты продолжают охотиться на западную технику ВСУ - иногда ценой собственной жизни. Об очередном таком случае в сети написал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Активист показал два видео, на которых несколько российских тягачей пытались угнать немецкий танк Leopard 2. Примечательно, что техника ВСУ была почти цела и оккупанты хотели как можно бережнее доставить ее на базу.

Но планам захватчиков помешала пара FPV-дронов украинских военных, все время наблюдавших действия противника через беспилотники.

видео дня

ВСУ нанесли несколько точных ударов по тягачам россиян, сосредоточенных на "Леопарде". Что характерно - взрывы не зацепили сам танк, а пришлись по оккупантам.

ВСУ мощно ударили по оккупантам - смотрите видео:

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Удары по российским оккупантам

27 февраля Генштаб ВСУ уточнил, что точное количество ликвидированных и раненых российских оккупантов в войне с Украиной тогда составило 412 400 человек.

Общие потери российских войск, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно - безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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