Уже этой осенью росармия "начнет заканчиваться" - прогноз Жданова

Эксперт ссылается на западные данные, согласно которым истощение армии страны-агрессора - вопрос времени.

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События на фронте постоянно изменяются / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Последствия для российской военной элиты из-за прорыва в Курскую область вряд-ли какие-либо будут, но ресурс самой армии страны-агрессора уже максимально истощен, уверен военный эксперт Олег Жданов.

Ранее эксперт в интервью Главреду отмечал, что Россия вынуждена перебрасывать военные подразделения с фронта в Курскую область из-за нехватки резервов.

На этом фоне очевидно общее истощение российских оккупантов. По мнению Жданова, весьма вероятным является сценарий, при котором Украина предложит обменять захваченные территории Курской области на освобождение украинских.

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Жданов ссылается на данные западных аналитиков, что истощение ВС РФ ожидают к осени этого года.

"Вполне возможно (сценарий обмена территориями, - Главред). К тому же, судя по западным и украинским прогнозам, уже этой осенью российская армия начнет заканчиваться", - сказал эксперт.

При этом последствий от атаки на Курскую область для министра обороны РФ Андрея Белоусова не будет.

"Один из российских блогеров уже успел его похвалить за то, что министр обороны поправил сообщение Минобороны и признал факт вторжения иностранных войск в Россию. Белоусов ведь только назначен, у него карт-бланш", - считает эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Ранее The Economist отмечал близящееся истощение российской армии. Теперь, отмечали журналисты, вопрос в том, как долго Россия сможет поддерживать свой текущий темп операций.

По мнению авторов статьи, ключевой вопрос здесь не в живой силе, так как РФ может мобилизовать до 250 тысяч русских и наемников ежемесячно. Ключевой вопрос здесь в способности ВПК России восполнить потери в технике. Критическая точка — при нынешних потерях ВС РФ — наступит во второй половине 2025 года.

Ситуацию на поле боя рискует поменять неожиданный прорыв в Курскую область.

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