РФ может вывести значительную часть войск из Украины: Мусиенко назвал направление

У России нет достаточно сил для того, чтобы успокоить ситуацию в Курской области. Для стабилизации фронта, военно-политическое командование РФ приняло решение о переброске части войск с фронта на востоке Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, сейчас Россия нашла остаточные резервы, которые готовились для отправки на фронт в Донецкую область, в районы Нью-Йорка и Торецка. Однако теперь эти силы будут использовать в Курской области.
"РФ может снять группировку войск "Север", которая находится в Белгородской области и рядом. Это возможно, но это означает для России большой риск того, что может произойти прорыв Вооруженных сил Украины на этом направлении в сторону Шебекино и далее на Белгородщину", - указывает он.
Эксперт отмечает, что у России осталось немного вариантов, поскольку все боеспособные подразделения уже активно вовлечены в боевые действия.
Мусиенко добавляет, что единственные резервы - это срочники, но ситуация в Курской области показала, что они часто оставляют оружие, отступают или сдаются в плен, что делает их ненадежным ресурсом.
"Поэтому у России нет другого выхода, кроме как снимать боеспособные подразделения из районов ведения боевых действий, прежде всего с востока", - резюмировал он.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Кризис в Курской области - что известно о боях на территории РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны РФ уличили во лжи относительно ударов по якобы украинским военным в Курской области, сообщает The Insider. Аналитики установили, что видео этих ударов были сняты ранее и в других местах.
Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг", сообщил, что недалеко от города Суджа в Курской области РФ были захвачены склады боеприпасов, предназначенных для наступления на Сумскую область. По словам Братчука, украинские военные планируют не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.
Французское издание France24, ссылаясь на анонимного высокопоставленного украинского чиновника в интервью AFP, сообщает, что целью операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории.
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