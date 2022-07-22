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"Будет только хуже": Зеленский высказался о замораживании конфликта с Россией

22 июля 2022, 22:43

Москва будет иметь возможность восполнить потери, запасы и перевооружиться, говорит Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Замораживание военного конфликта с Россией может спровоцировать еще более масштабное противостояние в будущем.

Как заявил в интервью президент Владимир Зеленский для The Wall Street Journal, любое прекращение огня, которое позволит России сохранить контроль над захваченными территориями, только подтолкнет к еще большему конфликту. Тем более Москва будет иметь возможность восполнить потери, запасы и перевооружиться.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает ей передышку. Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил Зеленский.

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Ранее сообщали, что 14 июля войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление с захваченного Херсона. Для этого они укрепляют Антоновский мост. Вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

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Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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