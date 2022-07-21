Арестович озвучил новый прогноз о ходе войны России против Украины

Арестович / УНИАН, sprotyv.info

Россия в войне против Украины теряет пехоту и военную технику.

Как сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, уже через месяц-полтора наступательные возможности россиян будут исчерпаны.

"Я думаю, что через месяц-полтора тема будет закончена. Они потеряют возможность наступать. И это речь идет о ситуации на востоке Украины, потому что в других направлениях они уже не наступают, а только пытаются стрелять", - сказал Арестович.

Ранее сообщали, что 14 июля войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление с захваченного Херсона. Для этого они укрепляют Антоновский мост. Вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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