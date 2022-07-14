Арестович назвал основную проблему Украины в войне против России

Арестович / Офис президента, Генштаб ВСУ, УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что главной проблемой Украины в войне против России является нехватка пехоты, которая едет на бронетехнике под прикрытием и обеспечивается мощным артиллерийским огнем.

В интервью Наталье Мосейчук Арестович сказал, что именно бронетехники не хватает для начала контрнаступления ВСУ.

"В чем главная проблема этой войны для Украины? Не хватает пехоты, которая едет на бронетехнике под прикрытием и обеспечивается мощным артиллерийским огнем. С артиллерийским огнем мы более-менее поправили ситуацию. А сегодня Польша передала следующую партию "Крабов". Это очень качественная гаубица. Сколько – не говорят. Но поскольку они должны передать 58 в целом, я думаю, что десяточек какой-то передали", – проинформировал Арестович.

Он объяснил, что это радикально меняет ситуацию на фронте.

"Но главная проблема, в чем до сих пор преобладают россияне, – это пехота на бронированной технике. Потому что она – главное средство войны. Мы много говорим о HIMARS, и это очень важно на самом деле, оно радикально меняет ситуацию на поле боя. Но все же все решает сидящая на бронетехнике пехота и продвигающаяся с артиллерийским огнем мощным. И если с артиллерийским огнем у нас все более-менее, то пехоте не хватает бронетехники. Именно поэтому ведущие военные эксперты мира говорят о бронетехнике. Это действительно потребность номер один", – подчеркнул Арестович.

Он также напомнил, что Франция обязалась передать Украине бронетехнику, Канада уже передает. По словам советника руководителя ОП, это неотложная потребность, которую партнеры поняли.

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Ранее сообщали, что войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление с захваченного Херсона. Для этого они укрепляют Антоновский мост. Вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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