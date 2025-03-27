"Я точно не верю": нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны

В РФ не отказались от своей цели – уничтожить Украину, уверен Костенко.

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Нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Костенко:

Путин хочет территории, которые даже не оккупировал

Россияне пытаются вырвать для себя максимум

Война не завершится в ближайшее время, а Россия будет продолжать пытаться достичь своих целей - уничтожение Украины. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Я точно не верю, что будет прекращение войны. Россия уже выдвинула свои условия. Мы видим, как Путин выступал и министр иностранных дел (Сергей Лавров, - ред.), когда они хотят наши территории, которые даже не оккупировали. Они хотят, чтобы нам не поставляли оружие, чтобы мы прекратили мобилизацию", - рассуждает нардеп. видео дня

В то же время он вспомнил и о посягательствах агрессора на Одессу и весь юг.

"Россия будет выставлять условия для того, чтобы затягивать, набираться сил для того, чтобы дальнейшими шагами снова продолжить боевые действия и достичь хоть каких-то целей, которые они не достигли в течение широкомасштабного вторжения", - считает Роман Костенко.

Впрочем, добавил он, в России осознают, что какие бы заявления на геополитическом уровне не делали, они "понимают, что потерпели поражение, и пытаются вырвать для себя максимум, пользуясь тем, что с ними общаются Соединенные Штаты".

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 марта, в Париже состоялась встреча так называемой "Коалиции желающих", по итогам которой Франция и Великобритания решили направить военные делегации в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что из-за роста интенсивности боевых действий со стороны РФ и попытки российских войск расширить фронт на территорию Сумщины, он работал в этом регионе.

Тем временем Россия готовится к новому наступлению, которое может начаться уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro подчеркнул, что Москва использует переговоры с США лишь для того, чтобы выиграть время.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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