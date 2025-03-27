"Я точно не верю": нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны

Что сказал Костенко:
- Путин хочет территории, которые даже не оккупировал
- Россияне пытаются вырвать для себя максимум
Война не завершится в ближайшее время, а Россия будет продолжать пытаться достичь своих целей - уничтожение Украины. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире проекта "Тема с Мосейчук".
"Я точно не верю, что будет прекращение войны. Россия уже выдвинула свои условия. Мы видим, как Путин выступал и министр иностранных дел (Сергей Лавров, - ред.), когда они хотят наши территории, которые даже не оккупировали. Они хотят, чтобы нам не поставляли оружие, чтобы мы прекратили мобилизацию", - рассуждает нардеп.видео дня
В то же время он вспомнил и о посягательствах агрессора на Одессу и весь юг.
"Россия будет выставлять условия для того, чтобы затягивать, набираться сил для того, чтобы дальнейшими шагами снова продолжить боевые действия и достичь хоть каких-то целей, которые они не достигли в течение широкомасштабного вторжения", - считает Роман Костенко.
Впрочем, добавил он, в России осознают, что какие бы заявления на геополитическом уровне не делали, они "понимают, что потерпели поражение, и пытаются вырвать для себя максимум, пользуясь тем, что с ними общаются Соединенные Штаты".
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 марта, в Париже состоялась встреча так называемой "Коалиции желающих", по итогам которой Франция и Великобритания решили направить военные делегации в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что из-за роста интенсивности боевых действий со стороны РФ и попытки российских войск расширить фронт на территорию Сумщины, он работал в этом регионе.
Тем временем Россия готовится к новому наступлению, которое может начаться уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro подчеркнул, что Москва использует переговоры с США лишь для того, чтобы выиграть время.
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Кто такой Роман Костенко
Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.
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