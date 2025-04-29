Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

Своей показательной "миротворческой" инициативой Путин сейчас пытается прикрыть собственные слабые места.

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Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ

Основные тезисы Кузана:

Путин объявил перемирие на 9 мая, чтобы прикрыть собственные слабые места

Он боится, что ВСУ в этот день пойдут в наступательную операцию или ударят по скоплению оккупантов

История с перемирием, которое российский диктатор Владимир Путин объявил на 9 мая, похожа на фарс. Глава Кремля пытается прикрыть собственные слабые места своей показательной "миротворческой" инициативой.

Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду. По словам эксперта, Путин пытается сохранить лицо.

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"Он понимает, что если Пасхальное "перемирие" было условно религиозным жестом - оно было сделано для Трампа, мол, большой христианский праздник, и Путин как "христианин" показывает свое почтение к нему, - то сейчас, на 9 мая, ситуация совсем другая. Путин, во-первых, прекрасно понимает, что ему нечем похвастаться. Во-вторых, Вооруженные силы Украины успешно контратакуют на многих участках фронта. Он понимает и то, что Сырский может спланировать конкретную наступательную кампанию именно на 9 мая, когда Путин будет проводить свои мероприятия. Во время них могут быть нанесены серьезные поражения. Мы уже видим это на фронте", - сказал Кузан.

Также, по словам эксперта, в Украине является нормой постоянное несение боевого дежурства и высокая личная ответственность украинского бойца. А вот у российских солдат все иначе, поэтому вполне возможно, что во время празднования "9 мая" в стране-агрессоре России никто особо не будет отказываться от алкоголя или гулянок - например, в ресторанах Донецка.

"И вполне возможно, что Александр Сырский, так же как он успешно провел неожиданную для россиян Курскую операцию, сможет провести, пусть и не такую масштабную, наступательную операцию сейчас. То есть никто не говорит о крупномасштабном наступлении, но нанесение серьезных ударов по местам скопления россиян с привлечением не только мотопехотных подразделений, но и Сил беспилотных систем и реактивной артиллерии на глубину 30-40 км - это вполне вероятный сценарий", - отметил эксперт.

Он отметил, что если бы была получена информация о скоплении врага - например, для празднований или торжественных построений, ведь россияне до сих пор проводят на 9 мая различные парады и награждения - то украинская разведка могла бы передать координаты для ударов. И у командования украинской армии могут быть уже готовы планы по нанесению таких ударов.

Поэтому фактически Путин сейчас пытается прикрыть собственные слабые места своей показательной "миротворческой" инициативой, отмечает эксперт.

Также еще один возможный негативный сценарий для России: если Путину удастся собрать на свой парад некоторых мировых лидеров, которые могут туда приехать под давлением России, и в это время по Москве или ее окрестностям ударят дроны. Если во время таких празднований в Москве будет воздушная тревога, будут осуществлены диверсии или удары, то это полностью дискредитирует российскую систему ПВО и всю российскую "победную" риторику.

"Именно поэтому Путину было так важно, чтобы Герасимов бодро и уверенно отчитался о том, что, мол, наконец "русская земля очищена от украинского оккупанта", иначе 9 мая оставалось бы только придумывать очередные легенды о "новой Курской дуге". То есть Путин таким образом делает очередную, довольно неумелую попытку обезопасить, в первую очередь, самого себя. В мире 8 мая - это День памяти и примирения, а в России 9 мая - это день их "победобесия". Поэтому логика Путина понятна. Мы увидим, каким будет ответ с нашей стороны", - подытожил Кузан.

Объявление Россией перемирия на 9 мая - что известно

Как сообщал Главред, Путин объявил новое "перемирие" в войне в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на путинское перемирие. В своем обращении Зеленский назвал это попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

В ISW сказали, зачем Путину "перемирие" на День победы. "Пасхальное перемирие" оккупанты использовали для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Также в ООН отреагировали на путинское "перемирие". В ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

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Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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